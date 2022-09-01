Чем Новые люди удивили барнаульцев

Чуть меньше двух недель осталось до выборов в барнаульскую Думу. В городе проходят настоящие агитационные баттлы. Партии соревнуются в креативности и стремятся выделиться среди оппонентов.

Особое внимание барнаульцев привлекли баннеры Новых людей, которые призвали «поменять старых коней», поскольку с ними «переправы не будет».

В Барнауле интерес к новичкам выливается во вполне реальную поддержку, наглядно демонстрирующую как утомленность электората надоевшими действующими лицами, так и надежду на появление очередной «партии нового типа», способной наконец-то не только обещать, но и реально исполнять свои обещания. Барнаульцы активно принимают участие в обсуждении проектов Новых людей.

В агитационных материалах партии превалирует фирменный бирюзовый цвет. Сами партийцы говорят, что для них это не просто цвет, а философия. Среди важных принципов партии — свобода, открытость, гибкость, динамичность и продуманность решений.