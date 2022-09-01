Чем Новые люди удивили барнаульцев

Особое внимание барнаульцев привлекли баннеры Новых людей, которые призвали «поменять старых коней», поскольку с ними «переправы не будет».
В Барнауле интерес к новичкам выливается во вполне реальную поддержку, наглядно демонстрирующую как утомленность электората надоевшими действующими лицами, так и надежду на появление очередной «партии нового типа», способной наконец-то не только обещать, но и реально исполнять свои обещания. Барнаульцы активно принимают участие в обсуждении проектов Новых людей.
В агитационных материалах партии превалирует фирменный бирюзовый цвет. Сами партийцы говорят, что для них это не просто цвет, а философия. Среди важных принципов партии — свобода, открытость, гибкость, динамичность и продуманность решений.
Изготовитель: Избирательное объединение Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», Адрес: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д.4, помещ./этажН3/1, ИНН 2225212061. Заказчик: Избирательное объединение Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Тираж 1 экз. Дата выпуска