1 сентября
﻿
Политика

Чем Новые люди удивили барнаульцев

Чуть меньше двух недель осталось до выборов в барнаульскую Думу. В городе проходят настоящие агитационные баттлы. Партии соревнуются в креативности и стремятся выделиться среди оппонентов.

Свобода, открытость, гибкость, динамичность и продуманность решений.
Свобода, открытость, гибкость, динамичность и продуманность решений.
Партия "Новые люди".

Особое внимание барнаульцев привлекли баннеры Новых людей, которые призвали «поменять старых коней», поскольку с ними «переправы не будет».

В Барнауле интерес к новичкам выливается во вполне реальную поддержку, наглядно демонстрирующую как утомленность электората надоевшими действующими лицами, так и надежду на появление очередной «партии нового типа», способной наконец-то не только обещать, но и реально исполнять свои обещания. Барнаульцы активно принимают участие в обсуждении проектов Новых людей.

В агитационных материалах партии превалирует фирменный бирюзовый цвет. Сами партийцы говорят, что для них это не просто цвет, а философия. Среди важных принципов партии — свобода, открытость, гибкость, динамичность и продуманность решений.

Изготовитель: Избирательное объединение Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», Адрес: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д.4, помещ./этажН3/1, ИНН 2225212061. Заказчик: Избирательное объединение Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Тираж 1 экз. Дата выпуска 31.08.2022 г. Изготовлено на собственном оборудовании, без финансовых затрат.

  • Новости партий
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость