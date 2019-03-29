Может ли Барнаульская гордума не исполнить решение суда о лишении мандатов 5 депутатов. Мнение эксперта

Как уже сообщал altapress.ru, суд стал на сторону прокуратуры, требовавшей от Барнаульской гордумы досрочно лишить мандатов пять депутатов, предоставивших неполные или недостоверные декларации. Какие последствия возможны, если это решение суда устоится, но гордума его не исполнит? Что произойдет, если полномочия депутатов будут прекращены? На эти вопросы ответил Станислав Андрейчук, член совета движения в защиту прав избирателей «Голос».

Чем чревато неисполнение

— Если представительный орган откажется исполнять решение суда о досрочном прекращении полномочий депутатов , чем это чревато для него?

— Суд может обязать лишь рассмотреть вопрос о досрочном прекращении их полномочий, но не принять конкретное положение. Иначе говоря, депутаты могут пассивным протестом «динамить» исполнение этого судебного решения. Но если Дума будет выносить вопрос на голосование и голосовать против, то тут уже суду надо будет такие действия квалифицировать. В общем, я бы сказал, что ситуация неоднозначная

Кроме того, по-правильному, в рамках закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» № 131-ФЗ вопрос о сложении полномочий депутатов должен был выносить губернатор. Именно губернатор (высшее должностное лицо субъекта РФ) должен выйти в думу с представлением о сложении мандатов депутатов. Это следует из пунктов 7.2 и 7.3 ст. 40 закона № 131-ФЗ.

— Почему именно прокуратура подавала такие заявления? На самом деле именно прокуроры регулярно через суд добиваются лишения мандатов в подобных случаях.

— Такая практика сложилась по всей стране. Формально можно попробовать обжаловать судебное решение по депутата Барнаульской городской Думы по этому основанию — исходя из того, что прокурор ненадлежащий субъект, поскольку в этом вопросе закон № 131 имеет приоритет над федеральным законом «О прокуратуре».

Выборы. «Голос»

Будут ли довыборы

— В нашем случае четыре депутата избраны по одномандатным округам , один ( эсер Егор Банщиков) по списку. Выборы прошли в 2017 году. Представим , что их лишили мандатов. Будут ли назначаться довыборы?

— Мандат эсера-списочника будет передан внутри партии и достанется одному из тех, кто баллотировался на тех выборах, но не прошел. В случае с одномандатниками нужно ждать досрочных выборов уже в этом году — на 4 из 20 барнаульских округов избирателям придется выбирать себе нового представителя. Кампания может получиться интересной и представительство «Единой России» в городской думе может уменьшиться

— Если решение суда будет исполнено и назначат довыборы в городскую Думу , смогут ли экс-депутаты , лишенные мандатов , в них участвовать?

— В случае, если бы такая ситуация произошла с президентом, губернатором или главой муниципалитета, то им было бы запрещено вновь баллотироваться на этот пост.

Однако в федеральном законодательстве в случае с муниципальными депутатами запрещается выдвижение бывших депутатов лишь в случае, если был распущен сам представительный орган.

Так что формально депутаты не подпадают под эти ограничения и могут снова участвовать в избирательной компании. Это следует из федерального закона № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».