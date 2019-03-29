Может ли Барнаульская гордума не исполнить решение суда о лишении мандатов 5 депутатов. Мнение эксперта

Чем чревато неисполнение
— Если представительный орган откажется исполнять решение суда о досрочном прекращении полномочий депутатов, чем это чревато для него?
— Суд может обязать лишь рассмотреть вопрос о досрочном прекращении их полномочий, но не принять конкретное положение. Иначе говоря, депутаты могут пассивным протестом «динамить» исполнение этого судебного решения. Но если Дума будет выносить вопрос на голосование и голосовать против, то тут уже суду надо будет такие действия квалифицировать. В общем, я бы сказал, что ситуация неоднозначная
Кроме того, по-правильному, в рамках закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» № 131-ФЗ вопрос о сложении полномочий депутатов должен был выносить губернатор. Именно губернатор (высшее должностное лицо субъекта РФ) должен выйти в думу с представлением о сложении мандатов депутатов. Это следует из пунктов 7.2 и 7.3 ст. 40 закона № 131-ФЗ.
— Почему именно прокуратура подавала такие заявления? На самом деле именно прокуроры регулярно через суд добиваются лишения мандатов в подобных случаях.
— Такая практика сложилась по всей стране. Формально можно попробовать обжаловать судебное решение по депутата Барнаульской городской Думы по этому основанию — исходя из того, что прокурор ненадлежащий субъект, поскольку в этом вопросе закон № 131 имеет приоритет над федеральным законом «О прокуратуре».
Будут ли довыборы
— В нашем случае четыре депутата избраны по одномандатным округам, один (эсер Егор Банщиков) по списку. Выборы прошли в 2017 году. Представим, что их лишили мандатов. Будут ли назначаться довыборы?
— Мандат эсера-списочника будет передан внутри партии и достанется одному из тех, кто баллотировался на тех выборах, но не прошел. В случае с одномандатниками нужно ждать досрочных выборов уже в этом году — на 4 из 20 барнаульских округов избирателям придется выбирать себе нового представителя. Кампания может получиться интересной и представительство «Единой России» в городской думе может уменьшиться
— Если решение суда будет исполнено и назначат довыборы в городскую Думу, смогут ли экс-депутаты, лишенные мандатов, в них участвовать?
— В случае, если бы такая ситуация произошла с президентом, губернатором или главой муниципалитета, то им было бы запрещено вновь баллотироваться на этот пост.
Однако в федеральном законодательстве в случае с муниципальными депутатами запрещается выдвижение бывших депутатов лишь в случае, если был распущен сам представительный орган.
Так что формально депутаты не подпадают под эти ограничения и могут снова участвовать в избирательной компании. Это следует из федерального закона № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».