Чем прославились градоначальники Барнаула прошлого и настоящего

В истории Барнаула было около 50 руководителей города. С конца XIX века они именовались «городскими головами», затем были председатели гордумы, горсовета, горисполкома. С 1991 года начали выбирать глав городской администрации или мэров. Большинство градоначальников оставили заметный след в барнаульской истории. В день определения нового главы Барнаула Altapress.ru рассказывает о наиболее известных руководителях города.

Николай Давидович-Нащинский — городской голова с 1877 по 1882 годы. Горный инженер по профессии. При нем в Барнауле были открыты первая приходская школа, женская гимназия и горное училище.

Николай Давидович-Нащинский , первый городской голова Барнаула с 1877 по 1882 годы. duma-barnaul.ru.

Дмитрий Сухов — городской голова с 1882 по 1885 годы. Известен как градоначальник-меценат и крупнейший предприниматель Барнаула тех лет. Часть доходов с миллионного состояния, двух заводов и торгового дома пожертвовал горожанам. Став городским головой, отказался в пользу города от положенного ему жалованья, без малого 2,6 тыс. рублей. Известен открытием классической гимназии, а также сетью социальных магазинов.

Дмитрий Сухов , городской голова с 1882 по 1885 годы. Открытые источники.

Александр Черкасов — городской голова с 1886 по 1894 годы. Историк, публицист. Описал жизнь Алтая в своих произведениях. После избрания на второй срок уехал в Екатеринбург, где также стал городским головой.

Александр Черкасов , голова Барнаула с 1886 по 1894 годы. Открытые источники

Василий Сухов — городской голова с 1894 по 1898 годы. В продолжение родовой меценатской традиции пожертвовал все свое жалованье — 3 тыс. рублей — на строительство больницы, а еще 5 тыс. рублей — для нужд Общества попечения о начальном образовании Барнаула. Кроме того, подарил здание для Николаевского смешанного горного училища и входил в попечительский состав женской гимназии.

Василий Сухов , городской голова с 1894 по 1898 годы. Открытые источники

Александр Лесневский — городской голова с 1913 по 1916 годы. Служил в Барнауле в чертежной мастерской. Став главой, принимал активное участие в благотворительной деятельности. Выступал режиссёром и постановщиком любительских спектаклей по пьесам русских и зарубежных авторов. Внес большой вклад в развитие культуры Барнаула.

Александр Лесневский , городской голова с 1913 по 1916 годы. Открытые источники.

Порфирий Казанский — 1918 год. Член РСДРП, поэт, писатель и педагог. Осудил октябрьские события, как узурпацию власти большевиками. По его инициативе гордума заявила протест против разгона Учредительного собрания. Был расстрелян в 1938 году.

Порфирий Казанский , первый градоначальник Барнаула при Советской власти ( 1918 год). Открытый источники.

Константин Леонтьев — с 1930 по 1933 годы. При нем в Барнауле был построен крупнейший в Сибири текстильный комбинат, который сегодня называется «Меланжист Алтая».

Константин Леонтьев , председатель горсовета Барнаула с 1930 по 1933 годы. Открытые источники.

Анатолий Мельников — с 1971 по 1986 годы. Легендарный руководитель Барнаула в советские годы. При Анатолии Ивановиче Барнаул преобразился из отсталой деревенской слободки в настоящий сибирский город. Было построено более 4 млн кв. метров жилья, механический и пивоваренный заводы, три вокзала, три рынка, три кинотеатра, кондитерская фабрика, молочный комбинат, ТЭЦ-3, трамвайно-троллейбусное депо, второй речной водозабор, детские сады, школы, училища, вузы, больницы и многое другое. В эпоху Мельникова Барнаул прирос двумя новыми районами — Ленинским и Индустриальным.

Анатолий Мельников , председатель горисполкома Барнаула с 1971 по 1986 годы. Михаил Хаустов.

Владимир Баварин — с 1991 по 2003 годы. Еще одна легендарная личность. Эпоха Баварина пришлась на формирование рыночных отношений в России. Переход на новые экономические рельсы проходил тяжело. Тем не менее, Баварину в сложных политических и экономических условиях удавалось не просто поддерживать порядок в городе, но также открыть новый мост через Обь и построить в Барнауле диагностический центр.

Владимир Баварин , председатель горисполкома , глава городской администрации Барнаула с 1991 по 2003 годы. Михаил Хаустов.

Владимир Колганов — с 2003 по 2010 годы. Называл себя продолжателем дела Баварина. При нем Барнауле начал активно развиваться по направлению Павловского тракта. Активно занимался благоустройством центра, парков и скверов. В 2006 году представил генплан развития Барнаула на 20 лет, а чуть позже Стратегию развития Барнаула до 2020 года. Покинул свой пост из-за конфликта с губернатором Александром Карлиным.

Владимир Колганов , глава администрации Барнаула с 2003 по 2010 годы.

Игорь Савинцев — с 2010 по 2015 годы. Войдет в историю уголовным делом 2015 года, в результате которого последовала отставка. Оно было возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями. По версии следователей, в 2010—2011 годах Савинцев подписал постановления о предоставлении по заниженной стоимости муниципальных земельных участков двум обществам с ограниченной ответственностью, аффилированным с членами его семьи. Приговорен условно к 4 годам лишения свободы.

Игорь Савинцев , глава администрации Барнаула с 2010 по 2015 годы. Олег Богданов.

Сергей Дугин — с 2015 по 2019 годы. Ставленник на пост градоначальника по инициативе губернатора Александра Карлина. При Дугине в Барнауле активно обустраивался туристический кластер. Деньги, выделенные из федерального бюджета, фактически пошли на обновление исторической части Барнаула. В том числе знаменитой нагорной лестницы. Ушел в отставку по собственному желанию вскоре после отставки самого Карлина.