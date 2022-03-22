Чешский политолог прогнозирует раскол мира на китайско-российский и американо-европейский

При этом в проигрыше, на его взгляд, останется Европейский союз.
«Он оказался в слабой позиции, потому что он хоть и пытался воплощать свои великодержавные, амбициозные мечты, но делал это недостаточно последовательно. Европа недорабатывала, а главное, ей не хватило патриотизма европейцев. В результате она оказалась самым слабым и самым уязвимым игроком», — приводит слова эксперта «ИноСМИ».
Отдельным странам, подчеркнул аналитик, придется снова самим заботиться о себе и гораздо меньше полагаться на остальных.
Он также считает, что «нужны по-настоящему великие лидеры, а может, и сам Господь Бог, чтобы обстановка хоть немного разрядилась и события начали развиваться в более разумном направлении».
А ранее экономист предрек массовый отказ от доллара.