Экономист предрек массовый отказ от доллара

Экономист Егор Клопенко заявил, что множество стран уже думает о переходе на национальные валюты, отказавшись от американского доллара, сообщает « Прайм ».

По словам эксперта, планы отказаться от доллара связаны с государственным долгом США.

Еще Клопенко напомнил о последствиях блокировки на Западе российских резервов на 300 млрд долларов.

«Это беспрецедентный поступок, означающий политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран. Такая ситуация не может устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай», — пояснил экономист.

Он считает, что 2022 окажется годом, когда начнется массовый уход стран из сбережений в ценных бумагах, а также валюте США, пишет Газета.Ru.

Ранее эксперт рассказал, какая валюта появится в международных расчетах.