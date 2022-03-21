21 марта
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Экономика

Экономист предрек массовый отказ от доллара

Экономист Егор Клопенко заявил, что множество стран уже думает о переходе на национальные валюты, отказавшись от американского доллара, сообщает «Прайм».

Доллары.
Доллары.
CC BY 2.0, part from original

По словам эксперта, планы отказаться от доллара связаны с государственным долгом США.

Еще Клопенко напомнил о последствиях блокировки на Западе российских резервов на 300 млрд долларов.

«Это беспрецедентный поступок, означающий политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран. Такая ситуация не может устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай», — пояснил экономист.

Он считает, что 2022 окажется годом, когда начнется массовый уход стран из сбережений в ценных бумагах, а также валюте США, пишет Газета.Ru.

Ранее эксперт рассказал, какая валюта появится в международных расчетах.

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