Доллар уходит в закат. Эксперт рассказал, какая валюта появится в международных расчетах

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал « Прайму », что к доллару в международных расчетах могут прибавиться юань, рубль и рупия.

Тузов отметил, что риски блокировки или отмены финансовых операций существуют для многих стран и компаний.

Дело в том, что почти все международные расчеты идут через корреспондентские счета в США.

«Политики США стали часто использовать этот метод для давления на другие страны. Ответным шагом является переход на расчеты в суверенных валютах», — пояснил эксперт.

По его словам, массированная работа печатного станка в США давно вызвала бы инфляцию, однако этого не происходит потому, что денежная масса абсорбируется в международных расчетах и хранении долларовых международных резервов.

«Если их доля будет сокращаться, инфляция вернется в США, сделав доллар еще менее привлекательным для использования другими странами», — указал эксперт.

Однако, добавил Тузов, полного отказа от расчетов в долларах не будет — единая валюта удобна всем, но к доллару могут прибавиться юань, рубль и рупия.

Ранее эксперт назвал «драконовские меры» для выравнивания курса рубля.