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Экономика

Экономист назвал «драконовские меры» для выравнивания пикирующего курса рубля

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал «Прайму», что существует метод для выравнивания курса рубля, предложенный еще 7 лет назад.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Тузов отметил, что рубль продолжает обновлять новые минимумы, несмотря на его поддержку со стороны правительства и Центробанка.

При этом ограничения на продажу валютной выручки резидентов и повышение ключевой ставки мало помогают в настоящей ситуации.

Эксперт напомнил, что эффективные методы выравнивания еще в 2015 году обозначил экономист Михаил Юрьев, который написал статью «Как выйти из кризиса».

«Требуется введение мягкого валютного регулирования. В том числе, запрет на депозиты и кредитование в иностранных валютах», — разъяснил Тузов.

Также необходимо запретить валютные спекуляции (здесь можно вспомнить статью советского УК). Резидентов следует обязать к 100-процентной продаже валютной выручки.

Приобретение валюты стоит разрешить только под расчеты по сделкам и договорам.

Тузов уверен, что высказанные еще 7 лет назад меры будут крайне актуальны сейчас, однако ЦБ не объявляет какие-либо новации для выравнивания.

Ранее экономист назвал «справедливый курс рубля» после заморозки российских резервов.

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