Экономист назвал «драконовские меры» для выравнивания пикирующего курса рубля

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал « Прайму », что существует метод для выравнивания курса рубля, предложенный еще 7 лет назад.

Тузов отметил, что рубль продолжает обновлять новые минимумы, несмотря на его поддержку со стороны правительства и Центробанка.

При этом ограничения на продажу валютной выручки резидентов и повышение ключевой ставки мало помогают в настоящей ситуации.

Эксперт напомнил, что эффективные методы выравнивания еще в 2015 году обозначил экономист Михаил Юрьев, который написал статью «Как выйти из кризиса».

«Требуется введение мягкого валютного регулирования. В том числе, запрет на депозиты и кредитование в иностранных валютах», — разъяснил Тузов.

Также необходимо запретить валютные спекуляции (здесь можно вспомнить статью советского УК). Резидентов следует обязать к 100-процентной продаже валютной выручки.

Приобретение валюты стоит разрешить только под расчеты по сделкам и договорам.

Тузов уверен, что высказанные еще 7 лет назад меры будут крайне актуальны сейчас, однако ЦБ не объявляет какие-либо новации для выравнивания.

Ранее экономист назвал «справедливый курс рубля» после заморозки российских резервов.