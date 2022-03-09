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Экономика

Назван «справедливый курс рубля» после заморозки российских резервов

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов сообщил «Прайму», что на курс валюты влияет также ее обеспеченность золотовалютными резервами (ЗВР) страны-эмитента.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Тузов отметил, что после заморозки части российских резервов на Западе весьма сложно оценить честный курс рубля к доллару, но можно попытаться это сделать.

Он подчеркнул, что до введения новых санкций актуальный курс рубля к доллару был занижен. Оправданным с точки зрения экономики мог быть курс в 62 рубля за доллар.

«Но если действительно около трети ЗВР заморожено, и они больше не могут выступать обеспечением рубля, то справедливым курсом можно считать 85−95 рублей за доллар», — предположил экономист.

Ранее вероятность дефолта в России оценил эксперт и рассказал, где хранятся золотовалютные резервы.

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