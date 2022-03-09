Назван «справедливый курс рубля» после заморозки российских резервов

Тузов отметил, что после заморозки части российских резервов на Западе весьма сложно оценить честный курс рубля к доллару, но можно попытаться это сделать.
Он подчеркнул, что до введения новых санкций актуальный курс рубля к доллару был занижен. Оправданным с точки зрения экономики мог быть курс в 62 рубля за доллар.
«Но если действительно около трети ЗВР заморожено, и они больше не могут выступать обеспечением рубля, то справедливым курсом можно считать 85−95 рублей за доллар», — предположил экономист.
Ранее вероятность дефолта в России оценил эксперт и рассказал, где хранятся золотовалютные резервы.