Назван «справедливый курс рубля» после заморозки российских резервов

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов сообщил « Прайму », что на курс валюты влияет также ее обеспеченность золотовалютными резервами (ЗВР) страны-эмитента.

Тузов отметил, что после заморозки части российских резервов на Западе весьма сложно оценить честный курс рубля к доллару, но можно попытаться это сделать.

Он подчеркнул, что до введения новых санкций актуальный курс рубля к доллару был занижен. Оправданным с точки зрения экономики мог быть курс в 62 рубля за доллар.

«Но если действительно около трети ЗВР заморожено, и они больше не могут выступать обеспечением рубля, то справедливым курсом можно считать 85−95 рублей за доллар», — предположил экономист.

Ранее вероятность дефолта в России оценил эксперт и рассказал, где хранятся золотовалютные резервы.