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Экономика

Вероятность дефолта в России оценил эксперт и рассказал, где хранятся золотовалютные резервы

Первый вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Глеб Покатович заявил РИА «Новости», что вероятность дефолта в России низкая.

Деньги. Кошелек. Кредиты и субсидии.
Деньги. Кошелек. Кредиты и субсидии.
СС0

Покатович отметил, что российские власти располагают значительным объемом резервов, несмотря на их частичную блокировку странами Запада

«Совокупный объем российского госдолга на начало текущего года составил чуть выше 21 триллиона рублей (15,8% ВВП). Правительство Российской Федерации располагает значительным объемом резервов, даже несмотря на частичную их блокировку со стороны западных стран», — уверен эксперт.

Он подчеркнул, что по последним данным о географической структуре золотовалютных резервов, 48,6% размещены на территории Франции, Японии, Германии, США, Великобритании, Австрии и Канады.

«Однако на текущую дату эта доля вероятно окажется еще ниже по мере поступательной политики Банка России по снижению доли инвестиций в госдолг США», — предположил Покатович.

Он напомнил, что объем ФНБ на 1 февраля 2022 года составил 13,6 трлн рублей (10,2% ВВП).

«Если исключить активы, затронутые санкциями, и ценные бумаги российских компаний, серьезно подешевевшие в результате обвала на фондовом рынке, то оставшийся объем средств ФНБ все равно выглядит значительно. В частности, на депозитах в ВЭБ. РФ было размещено 530,6 миллиарда рублей, на субординированных депозитах ВТБ и Газпромбанка — 138,434 миллиарда рублей, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России — 226,7 миллиарда китайских юаней, 405,7 тысячи кг золота в обезличенной форме и 266,1 миллиона рублей», — указал эксперт.

Помимо этого, имеются значительные ресурсы на казначейских счетах в виде свободных остатков, а также резервный фонд правительства.

Кроме того, правительство России совместно с Банком России принимают целый ряд мер по сохранению устойчивости российского финансового рынка и стабилизации валютного курса.

«Таким образом, учитывая существенный запас ликвидности и меры по стабилизации ситуации на финансовом рынке, вероятность дефолта по долгу Российской Федерации объективно крайне низкая», — заключил Покатович.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку сразу до 20% годовых. Данное решение обсудят в Госдуме.

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