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Политика

Четыре человека погибли после призыва Трампа «идти к Капитолию» для «захвата власти»

Четыре человека погибли в результате беспорядков в Вашингтоне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу местной полиции Роберта Конти.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
unsplash.com

Одной из погибших стала ветеран ВВС Эшли Бэббитт, получившая тяжелое ранение.

«Один сотрудник полиции Капитолия выстрелил из своего служебного оружия в женщину. Она была доставлена в местную больницу, где после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась», — рассказал Конти.

Еще три человека погибли возле Капитолия. Причину их гибели Конти не уточнил, однако отметил, что все случаи «требовали неотложной медицинской помощи».

Задержали более 50 человек — за незаконное владение оружием и нарушение комендантского часа, введенного в округе Колумбия.

Перед беспорядками действующий президент США Дональд Трамп выступил на митинге, призывая идти к Капитолию. После этого его сторонники ворвались в здание конгресса.

Из-за акций протеста в Вашингтоне продлили режим ЧС на 15 дней — до инаугурации нового президента Джо Байдена, назначенной на 20 января.

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