Четыре человека погибли после призыва Трампа «идти к Капитолию» для «захвата власти»

Одной из погибших стала ветеран ВВС Эшли Бэббитт, получившая тяжелое ранение.

«Один сотрудник полиции Капитолия выстрелил из своего служебного оружия в женщину. Она была доставлена в местную больницу, где после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась», — рассказал Конти.