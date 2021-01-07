Четыре человека погибли после призыва Трампа «идти к Капитолию» для «захвата власти»

Одной из погибших стала ветеран ВВС Эшли Бэббитт, получившая тяжелое ранение.
«Один сотрудник полиции Капитолия выстрелил из своего служебного оружия в женщину. Она была доставлена в местную больницу, где после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась», — рассказал Конти.
Еще три человека погибли возле Капитолия. Причину их гибели Конти не уточнил, однако отметил, что все случаи «требовали неотложной медицинской помощи».
Задержали более 50 человек — за незаконное владение оружием и нарушение комендантского часа, введенного в округе Колумбия.
Перед беспорядками действующий президент США Дональд Трамп выступил на митинге, призывая идти к Капитолию. После этого его сторонники ворвались в здание конгресса.
Из-за акций протеста в Вашингтоне продлили режим ЧС на 15 дней — до инаугурации нового президента Джо Байдена, назначенной на 20 января.