6 сентября
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Политика

Четкая и прогрессивная: партия «Новые люди» представила предвыборную Программу

Председатель регионального отделения партии «Новые люди» в Алтайском крае Никита Федюнин совместно с кандидатами на встречах с избирателями представили предвыборную программу на муниципальных выборах в Барнауле.

Предвыборная Программа.
Предвыборная Программа.
Партия «Новые люди».

«Наша программа — это конкретные предложения и опыт многих членов нашей партии, анализ законодательства, который партия провела за год работы в Госдуме. Многие инициативы наши кандидаты выдвинули по итогу встреч с избирателями», — отметил Председатель регионального отделения партии «Новые люди» в Алтайском крае Никита Федюнин.

Программа разделена на несколько направлений: организация органов власти, предпринимательство, городская среда, медицина, образование, поддержка молодых специалистов, спорт и досуг, социальная политика.

Среди главных предложений в области политики — ввести инструменты электронной демократии для жителей Алтайского края, оставлять налоговые доходы в регионе и вернуть прямые выборы мэров.

Предвыборная Программа.
Предвыборная Программа.
Партия «Новые люди».

Большое внимание в Программе уделено реформам в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

Нужно дать предпринимателям возможность развивать экономику региона, а значит — создать условия для такого развития, считают «Новые люди». Среди инициатив — отдавать приоритет на госзаказах и тендерах местным производителям из числа МСП и ввести KPI для власти по развитию предпринимательства. Отдельный пункт программы — не душить бизнес ковидными ограничениями, которые возможны из-за новой волны коронавируса.

Всего в программе около 40 пунктов с конкретными предложениями. Изучить её полностью можно на сайте регионального отделения партии «Новые люди».

Изготовитель: Избирательное объединение Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», Адрес: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д.4, помещ./этажН3/1, ИНН 2225212061. Заказчик: Избирательное объединение Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Тираж 1 экз. Дата выпуска 06.09.2022 г. Изготовлено на собственном оборудовании, без финансовых затрат.

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