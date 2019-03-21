Чибиса, которого прочили в губернаторы Алтайского края, назначили руководить Мурманской областью

21 марта Владимир Путин встретился с Андреем Чибисом и Денисом Паслером, которых направил руководить регионами, где в эту среду уволились действующие губернаторы.

По данным сайта Кремля, президент провел встречу с замглавы Минстроя Андреем Чибисом, которого проинформировал о назначении на должность врио губернатора Мурманской области вместо покинувшей этот пост Марии Ковтун.

В мае 2018 года после отставки тогдашнего губернатора Алтайского края Александра Карлина, ходили слухи, что Путин назначит Чибиса управлять нашим регионом. Однако вместо этого президент прислал на Алтай Виктора Томенко.

Кстати, накануне этого назначения, 19 марта, Андрею Чибису исполнилось 40 лет.

Денис Паслер. kremlin.ru

Также Владимир Путин побеседовал с Денисом Паслером, который будет временно исполнять должность губернатора Оренбургской области. Паслер до 2016 года был председателем правительства Свердловской области, а после этого трудился гендиректором компании «Т Плюс», занимающейся энергетикой и теплоснабжением.