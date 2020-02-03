Чиновника из Бурятии позвали «спасать» Алтайский край

Ивлев уволился по собственному желанию. Об этом в Facebook сообщил руководитель администрации главы и правительства Бурятии Баир Цыренов. Он поблагодарил коллегу за работу и пожелал удачи в родном краю.
А родина для Дениса Ивлева — это Алтайский край. Он работал в краевом управлении по туризму начальником отдела развития туризма и уехал в Бурятию только в 2018 году. Не исключено, что чиновник вновь вернется в профильное ведомство.
«Причина ухода банальна — позвали „спасать Родину“. Решение о том, где я нужнее — здесь, в Бурятии, или там, куда позвали, было принято мною весьма быстро», — сказал Ивлев агентству «Восток-Телеинформ».