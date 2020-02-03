Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 февраля -21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Чиновника из Бурятии позвали «спасать» Алтайский край

Заместитель министра туризма Бурятии Денис Ивлев подал в отставку и едет в Алтайский край, пишет «МК Улан-Удэ».

Денис Ивлев.
Денис Ивлев.
altairegion22.ru

Ивлев уволился по собственному желанию. Об этом в Facebook сообщил руководитель администрации главы и правительства Бурятии Баир Цыренов. Он поблагодарил коллегу за работу и пожелал удачи в родном краю.

А родина для Дениса Ивлева — это Алтайский край. Он работал в краевом управлении по туризму начальником отдела развития туризма и уехал в Бурятию только в 2018 году. Не исключено, что чиновник вновь вернется в профильное ведомство.

«Причина ухода банальна — позвали „спасать Родину“. Решение о том, где я нужнее — здесь, в Бурятии, или там, куда позвали, было принято мною весьма быстро», — сказал Ивлев агентству «Восток-Телеинформ».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость