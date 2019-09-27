Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 сентября 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Чиновники барнаульской мэрии пообщались на тему коррупции

Заседание антикоррупционной комиссии прошло в администрации Барнаула под председательством исполняющего обязанности главы города Вячеслава Франка.

Коррупция.
Коррупция.
Анна Зайкова

Как сообщили в пресс-центре мэрии, во время совещания чиновники рассмотрели вопросы о мерах по профилактике коррупции в области ЖКХ и об оценке регулирующего воздействия, как мере противодействия коррупции.

Как заявила председатель правового комитета Екатерина Шаповалова, поскольку федеральным законодателем уже сформирована нормативная база для решения вопросов противодействия коррупции, то внесенные изменения не предусматривают смены концептуальных подходов в рассматриваемой области, а скорее носят точечный характер.

Участникам заседания напомнили, что Генеральная прокуратура теперь наделена полномочиями по направлению в Центробанк запросов, связанных с проверкой соблюдения требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Также Екатерина Шаповалова отметила, что теперь уточнена ответственность депутатов представительных органов местного самоуправления за коррупционные правонарушения, а также изменен порядок декларирования народными избранниками своих доходов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость