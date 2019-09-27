Чиновники барнаульской мэрии пообщались на тему коррупции

Как сообщили в пресс-центре мэрии, во время совещания чиновники рассмотрели вопросы о мерах по профилактике коррупции в области ЖКХ и об оценке регулирующего воздействия, как мере противодействия коррупции.

Как заявила председатель правового комитета Екатерина Шаповалова, поскольку федеральным законодателем уже сформирована нормативная база для решения вопросов противодействия коррупции, то внесенные изменения не предусматривают смены концептуальных подходов в рассматриваемой области, а скорее носят точечный характер.

Участникам заседания напомнили, что Генеральная прокуратура теперь наделена полномочиями по направлению в Центробанк запросов, связанных с проверкой соблюдения требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Также Екатерина Шаповалова отметила, что теперь уточнена ответственность депутатов представительных органов местного самоуправления за коррупционные правонарушения, а также изменен порядок декларирования народными избранниками своих доходов.