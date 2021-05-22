Чиновники мэрии Барнаула отчитались о своих доходах за «ковидный» год

Чиновники из администрации Барнаула отчитались о доходах за 2020 год. Декларация опубликована на сайте мэрии.

Так, мэр города Вячеслав Франк в прошлом году заработал 3,1 млн рублей. В собственности у него числятся автомобиль Hyundai IX35, земельный участок площадью 1,7 тысяч кв. метров и жилой дом в 230 кв. метров. У супруги градоначальника в строке «доход» стоит прочерк.

Заместители главы города также отчитались о доходах. Так, зам по социальной политике Александр Артемов заработал почти 2 млн рублей, первый заместитель главы Анатолий Воронков — 1, 9 млн рублей, зам по правовым вопросам и имущественным отношениям Оксана Финк — 2,1 млн рублей, зам по экономической политике Мария Кулагина — 3,1 млн рублей.

Самым «богатым» в прошлом году стал замглавы по городскому хозяйству Андрей Федоров — в его доходах значится 3,7 млн рублей.

Руководитель аппарата Юрий Еремеев получил в прошлом году 1, 7 млн рублей, председатель комитета экономического развития Павел Есипенко — 2, 6 млн рублей, председатель комитета общественных связей и безопасности Геннадий Королев — 1, 9 млн рублей, председатель комитета по делам молодежи Владимир Гудков — 1,1 млн рублей.

Начальник административно-хозяйственного управления Галина Комарова задекларировала доход в 5,8 млн рублей.

Напомним, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитался о своих прошлогодних доходах 19 апреля. Его доход составил 8 млн 515 тыс. рублей.

Из них 3,5 млн — за работу в краевом правительстве, 4 млн — доход от продажи личного автомобиля. Также учтены средства от вкладов в банках и от сдачи квартиры в аренду.