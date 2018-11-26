Чиновницу, предлагавшую чпокнуть пенсионера как животное, уволили с работы

Из правительства Камчатского края была уволена чиновница, допустившая некорректное высказывание в отношении 67-летнего пенсионера, пытавшегося пройти в здание администрации с оружием, передают «Вести».

19 ноября пожилого посетителя не впустили охранник, а позже пенсионер был задержан. У него изъяли ружье ИЖ-12 со спиленными стволом и прикладом и шесть патронов. Мужчина помещен в краевом психоневрологическом диспансере.

В социальных сетях было обнародовано видео, которое сняли на камеру мобильного телефона из окна одного из кабинетов здания правительства Камчатского края. На нем слышно, как некая женщина говорила, что с этим пенсионером надо было поступить как с «животным» — «чпокнуть дротиком, чтобы он отрубился».

Разразился скандал, представитель пресс-службы правительства Камчатского края подтвердил, что видео комментирует одна из сотрудниц администрации, которая в настоящее время «таковой не является».

При этом уточняется, что она не была «государственной гражданской служащей», а работала в краевом правительстве «по договору гражданско-правового характера». После инцидента с комментарием на видео договор с ней был расторгнут. В пресс-службе также сообщили, что служебное расследование не проводилось — сотрудница была установлена в оперативном порядке.