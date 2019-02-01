Рекордное число россиян считает, что страна идет по неверному пути

42% респондентов полагают, что Россия движется по верному пути, а 13% опрошенных затруднились ответить на вопрос.
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 64% респондентов, противоположное мнение имеют 34% опрошенных.
К деятельности Госдумы РФ большая половина относится отрицательно — таковых 64% участников опроса, положительно — 33%.
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину среди россиян побил исторический минимум и составил 32,8%, пишет znak.com. При этом деятельность главы государства как института государственной власти одобряют 62% опрошенных.