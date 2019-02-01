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Политика

Рекордное число россиян считает, что страна идет по неверному пути

Число россиян, считающих, что страна идет неверным курсом, достигло максимума за последние 12 лет и составило 45%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Владимир Путин и россияне.
Владимир Путин и россияне.
kremlin.ru

42% респондентов полагают, что Россия движется по верному пути, а 13% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 64% респондентов, противоположное мнение имеют 34% опрошенных.

К деятельности Госдумы РФ большая половина относится отрицательно — таковых 64% участников опроса, положительно — 33%.

По данным недавнего опроса ВЦИОМ, рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину среди россиян побил исторический минимум и составил 32,8%, пишет znak.com. При этом деятельность главы государства как института государственной власти одобряют 62% опрошенных.

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