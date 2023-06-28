Чистка рядов. Алтайским справороссам, отдавшим подписи в поддержку коммунистов, грозит исключение из партии

Лидер алтайских справороссов Александр Терентьев заявил, что муниципальные депутаты, которые получили мандаты, баллотируясь от СРЗП, должны поддержать Евгению Боровикову, иначе «им нечего делать» в рядах партии.
Как сообщает официальный телеграм-канал алтайского отделения СРЗП, есть два депутата, которые поставили свои подписи в поддержку другого кандидата. Это депутат Зонального районного Собрания Евгений Паксеев и депутат Крутихинского райсовета Сергей Гулидов.
Терентьев сообщил, что в ближайшее время Паксеева исключат из партии, а с Гулидовым, который в партию и не вступал, справороссы разрывают сотрудничество.
"С такими друзьями врагов не надо", - заявил Терентьев.
Зампредседателя фракции КПРФ в АКЗС Антон Арцибашев заявил, что в партии «хотят видеть в своих рядах» этих депутатов. Он поблагодарил их, сообщив, что они отдали подписи за кандидата от коммунистов, Марию Прусакову.
Также Арцибашев заявил, что на самом деле таких людей больше, а угрозы об исключении из партии и разрыве отношений с депутатами воспринимаем, как давление на депутатов. По его словам, это прямо нарушает выборное законодательство, и «на это стоит обратить внимание органам».
Напомним, выборы губернатора Алтайского края пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Об участии в них заявили девять кандидатов от разных политических партий. Однако, чтобы стать официально зарегистрированным кандидатом, им предстоит преодолеть муниципальный фильтр – собрать минимум 502 подписи депутатов районного и сельского уровня.