Члена крайизбиркома с правом решающего голоса освободили от обязанностей на Алтае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об освобождении от обязанностей Виталия Замаруева. В документе указано, что Замаруев сам подал в отставку.
Документ был подписан 30 мая. Причины отставки Замаруева неизвестны.
Замаруев вошел в новый состав крайизбиркома в декабре 2021 года по губернаторской квоте.
Он относился к составу, сформированном до 2026 года, с правом решающего голоса. Всего в него входит 14 человек. Половину назначил глава региона, еще семь человек рекомендовали депутаты АКЗС.