Члена крайизбиркома с правом решающего голоса освободили от обязанностей на Алтае

Члена крайизбиркома с правом решающего голоса Виталия Замаруева освободили от обязанностей. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об освобождении от обязанностей Виталия Замаруева. В документе указано, что Замаруев сам подал в отставку.

Документ был подписан 30 мая. Причины отставки Замаруева неизвестны.

Замаруев вошел в новый состав крайизбиркома в декабре 2021 года по губернаторской квоте.

Он относился к составу, сформированном до 2026 года, с правом решающего голоса. Всего в него входит 14 человек. Половину назначил глава региона, еще семь человек рекомендовали депутаты АКЗС.