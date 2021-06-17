Члены избиркомов предложили ЦИК отказаться от трехдневных выборов

Более 400 членов участковых и территориальных избиркомов обратились к главе ЦИК Элле Памфиловой и предложили отказаться от трехдневного голосования на сентябрьских выборах в Госдуму, рассказали «Открытым медиа» представители центра «Гражданский контроль 2021», созданного для подготовки наблюдателей.

Активист движения «Гражданин Наблюдатель» из Краснодара Виталий Немцев сказал изданию, что трехдневное голосование ведет «к усталости организаторов выборов и к росту числа конфликтов в избиркомах».

Поддержали обращение к Памфиловой и руководители центра «Гражданский контроль 2021» — политолог Александр Кынев, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, социолог Георгий Сатаров, оппозиционер Владимир Рыжков и другие.

Отказ от трехдневного голосования, по мнению наблюдателей, позволит минимизировать злоупотребления на избирательных участках.

Несколько десятков подписей членов избиркомов наблюдатели собрали в Москве и Санкт-Петербурге, более 300 — в Краснодарском крае, пишет polit.ru.

21 мая председатель Центризбиркома заявила об «очень высокой» вероятности проведения в сентябре многодневного голосования, так как этот формат, во-первых, удобен для избирателей, а во-вторых, необходим для соблюдения предписаний Роспотребнадзора.

Выборы

В этом году 19 сентября состоятся выборы в Госдуму. Одновременно с ними пройдут региональные и муниципальные выборы.

Закон позволяет ЦИК провести голосование в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Решение об этом пока не принято.