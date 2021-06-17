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Политика

Члены избиркомов предложили ЦИК отказаться от трехдневных выборов

Более 400 членов участковых и территориальных избиркомов обратились к главе ЦИК Элле Памфиловой и предложили отказаться от трехдневного голосования на сентябрьских выборах в Госдуму, рассказали «Открытым медиа» представители центра «Гражданский контроль 2021», созданного для подготовки наблюдателей.

Выборы.
Выборы.
Михаил Хаустов

Активист движения «Гражданин Наблюдатель» из Краснодара Виталий Немцев сказал изданию, что трехдневное голосование ведет «к усталости организаторов выборов и к росту числа конфликтов в избиркомах».

Поддержали обращение к Памфиловой и руководители центра «Гражданский контроль 2021» — политолог Александр Кынев, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, социолог Георгий Сатаров, оппозиционер Владимир Рыжков и другие.

Отказ от трехдневного голосования, по мнению наблюдателей, позволит минимизировать злоупотребления на избирательных участках.

Несколько десятков подписей членов избиркомов наблюдатели собрали в Москве и Санкт-Петербурге, более 300 — в Краснодарском крае, пишет polit.ru.

21 мая председатель Центризбиркома заявила об «очень высокой» вероятности проведения в сентябре многодневного голосования, так как этот формат, во-первых, удобен для избирателей, а во-вторых, необходим для соблюдения предписаний Роспотребнадзора.

Выборы

В этом году 19 сентября состоятся выборы в Госдуму. Одновременно с ними пройдут региональные и муниципальные выборы.

Закон позволяет ЦИК провести голосование в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Решение об этом пока не принято.

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