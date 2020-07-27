Членство алтайского депутата Кондратьева в «Единой России» поставят на паузу после обвинений в даче взятки

Как сообщили altapress.ru в пресс-службе регионального отделения правящей партии, в соответствии пунктом
«Соответствующее решение, как правило, принимается местным отделением, в котором член состоит на учете. Всеволод Валерьевич Кондратьев состоит на учете в Барнаульском местном отделении. Представители Всеволода Валерьевича обратились в исполнительный комитет за разъяснением данной процедуры и, по нашей информации, он планирует самостоятельно написать соответствующее заявление», — проинформировали в партийном пресс-аппарате.
Также уточняется, что вне зависимости от решения, вопрос будет рассмотрен на очередном заседании местного политсовета.
Напомним, ранее стало известно, что Всеволода Кондратьева задержали в Новосибирске. Ему вменяют дачу взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере.
Советский районный суд Новосибирска вынес решение о заключении депутата под стражу до 23 сентября.