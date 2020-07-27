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Политика

Членство алтайского депутата Кондратьева в «Единой России» поставят на паузу после обвинений в даче взятки

Членство депутата АКЗС Всеволода Кондратьева в партии «Единая Россия» будет приостановлено в связи с тем, что ему инкриминируют дачу взятки в особо крупном размере.

Всеволод Кондратьев.
Всеволод Кондратьев.
akzs.ru

Как сообщили altapress.ru в пресс-службе регионального отделения правящей партии, в соответствии пунктом 4.4.4. Устава ЕР, членство в партии лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации возбуждено уголовное дело, может приостанавливаться по решению руководящих органов.

«Соответствующее решение, как правило, принимается местным отделением, в котором член состоит на учете. Всеволод Валерьевич Кондратьев состоит на учете в Барнаульском местном отделении. Представители Всеволода Валерьевича обратились в исполнительный комитет за разъяснением данной процедуры и, по нашей информации, он планирует самостоятельно написать соответствующее заявление», — проинформировали в партийном пресс-аппарате.

Также уточняется, что вне зависимости от решения, вопрос будет рассмотрен на очередном заседании местного политсовета.

Напомним, ранее стало известно, что Всеволода Кондратьева задержали в Новосибирске. Ему вменяют дачу взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере.

Советский районный суд Новосибирска вынес решение о заключении депутата под стражу до 23 сентября.

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