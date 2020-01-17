Chort yevo znayet: зарубежные СМИ обсуждают изменения в российских коридорах власти

Обозреватель Русской службы BBC почти уверен, что Путин не останется на посту президента после 2024 года. Вопрос в том, какую роль он захочет играть.

Журналист спекулирует, что это может быть даже просто роль председателя Совета безопасности России. Другая гипотеза — что президент возглавит Государственный совет, а статус органа будет повышен в соответствии с недавним посланием Федеральному собранию.

Глава Российского института Королевского колледжа Лондона Сэм Грин полагает, что теперь российские элиты готовятся «играть сразу на трех шахматных досках», определяя роли Госдумы, Госсовета и самого президента.

Самый емкий комментарий принадлежит корреспонденту международной службы BBC в Москве Стиву Розенбергу: «Моя оценка причин отставки российского правительства, как тут принято говорить, Chort yevo znayet!».

Что касается Михаила Мишустина, то нового премьер-министра в материале называют «технократом, который превратил ненавидимую всеми ФНС в эффективную машину», пишет bfm.ru.

Михаил Мишустин. nalog.ru

Путь Си?

Негативный прогноз о внутриполитической траектории России озвучивает CNN: «Путин может следовать пути Си, но его положение совсем не такое надежное, как у китайского лидера».

Телеканал напоминает — рокировка с Дмитрием Медведевым, позволившая президенту существенно продлить свои полномочия, вызвала масштабные протесты, и того же американские журналисты ожидают и по окончании четвертого срока Путина.

Первый гамбит стратегии

Более сдержанную оценку приводит Bloomberg в материале под заголовком «Путин встряхнул Россию, чтобы все осталось как есть».

По мнению агентства, перестановки в правительстве были «первым гамбитом» стратегии, которая должна позволить российскому лидеру сохранить власть до конца нового десятилетия.

Путин намеренно не раскрывает карты, чтобы создать себе пространство для маневрирования, держит всех в неведении, но обеспечивает лояльность, считает обозреватель.

Как пишет Bloomberg, сейчас главная задача премьера Мишустина — возродить экономику России, а пока Путин явно продемонстрировал, что он держит ситуацию под контролем.