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Политика

ЧП из-за Конституции: 18 человек погибли во время акций протеста в Узбекистане

Как минимум 18 человек погибли на фоне беспорядков, охвативших Каракалпакстан из-за планов Ташкента отменить право на выход региона из состава страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру Узбекистана.

Узбекистан.
Узбекистан.
СС0

Все погибшие получили тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, пишет Lenta.ru.

Пострадали 243 человека, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов. 149 пострадавших получили первую помощь и были отпущены домой.

В больницах остаются 94 человека, в том числе тяжелораненые, сообщает «Газета.uz». <Между тем ранее СМИ сообщали, что в столкновениях пострадали тысячи демонстрантов и правоохранителей.>

На месте демонстраций были задержаны 516 человек. В отношении задержанных ведется следствие, к некоторым применены меры административного наказания, их отпустили, пишет международное агентство «Фергана».

В регионе на месяц введен режим ЧП — по 2 августа и комендантский час.

Что произошло

Протесты в республике Каракалпак начались 1 июля после намерения президента Узбекистана Шавката Мирзиеева лишить регион права на сецессию, которое было закреплено в Конституции.

Решение парламента

4 июля парламент Узбекистана сообщил о продлении срока всенародного обсуждения проекта поправок в Конституцию еще на 10 дней — до 15 июля.

Не выходить на улицу

Нацгвардия призвала жителей Каракалпакстана не выходить на улицу без необходимости.

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