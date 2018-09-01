Что известно о гибели главы ДНР Александра Захарченко

Глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко погиб 31 августа в результате теракта в центре Донецка, пишет ТАСС . Во время взрыва он находился в ресторане «Сепар». Вместе с ним пострадали 11 человек, среди которых министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Что произошло

Взрыв произошел в ресторане «Сепар» примерно в 17:30 в центре Донецка. В заведении заложили взрывное устройство заранее. Об этом заявил советник главы ДНР Александр Казаков. По его словам случившееся признали терактом.

По данным источника РБК в правительстве ДНР, взрывное устройство было заложено в припаркованной рядом с кафе машине. Предположительно, сработал радиоуправляемый фугас.

Во время взрыва погиб глава ДНР Александр Захарченко. Также погиб один посетитель ресторана, пишет ТАСС.

Известно, что министр доходов и сборов Александр Тимофеев получил тяжелые ранения, его доставили в госпиталь в тяжелом состоянии. По последним данным, его жизни ничего не угрожает. Всего в результате теракта пострадали 11 человек, заявили власти республики.

Кого обвиняют и что думают о случившемся

В силовых структурах Донецка сообщили, что удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко, передает «Интерфакс».

По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, есть все основания полагать, что за преступлением стоит киевский режим, пишет ТАСС.

В свою очередь, в Киеве предположили, что Захарченко мог быть убит «в результате криминальных разборок в среде боевиков, связанных в первую очередь с перераспределением бизнеса». Об этом заявил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов, пишет РБК.

Председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин назвал произошедшее «очередной агрессией со стороны Украины». Он подчеркнул, что «Донецк отомстит за это преступление», пишет РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы ДНР Александра Захарченко. Глава государства назвал его «настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса».

Подлое убийство Александра Захарченко — это ещё одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока, а делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится, сообщается в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Что происходит в ДНР

В ДНР по тревоге подняли войска, передает РИА Новости. Причиной этой меры стало «интенсивное перемещение» техники украинских военных.

Врио главы ДНР стал вице-премьер Дмитрий Трапезников, пишет ТАСС. Он заявил о стремлении к интеграции с Россией. Врио главы ДНР заверил, что выполнит все обещания Александра Захарченко жителям ДНР.