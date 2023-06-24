Что известно о мятеже Евгения Пригожина — разбор altapress.ru

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Что говорил Евгений Пригожин?

Глава ЧВК "Вагнер" в социальных сетях заявил, что по их тыловым лагерям нанесли ракетный ракетный удар со стороны Минобороны. По его словам, есть погибшие.

Также он подчеркнул, что эти действия не являются военным переворотом, "это марш справедливости".