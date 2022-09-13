13 сентября
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Политика

Что известно о ночных обстрелах Армении к этому часу

Этой ночью в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Погибли люди. В ответ Азербайджан обвинил Армению в подготовке провокаций и ночной диверсии. Рассказываем, что известно о событиях к этому часу.

Эчмиадзин, Армения.
Эчмиадзин, Армения.
Кристофер Эрвиг
1
Как и когда начались обстрелы?

В ночь 13 сентября Минобороны Армении заявило, что войска Азербайджана открыли огонь по приграничным селам Армении: Сотка, Горис и Джермук на юго-востоке страны. Позже под ударом оказались еще 10 населенных пунктов.

Сообщалось, что при обстреле применили артиллерийское и крупнокалиберное оружие, а также беспилотники.

2
Как это объяснил Азербайджан?

Азербайджанское министерство обороны, в свою очередь, обвинило армянских военных в «широкомасштабной диверсии» близ государственной границы.

По имеющейся информации, противники заминировали пути снабжения подразделений войск Азербайджана и обстреляли несколько позиций армии.

«В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих действий произошел бой», — цитирует РБК минобороны Азербайджана .

3
Погибшие есть?

Да, есть. В пресс-службе армянского Минобороны рассказали, что в х войсках есть раненые и погибшие.

В ведомстве добавили, что также пострадали объекты гражданской инфраструктуры.

4
Разговор премьер-министра Армении с Владимиром Путиным

После этой ситуации президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры.

Пашинян назвал действия Азербайджана «недопустимыми». Он рассчитывает на «адекватную реакцию международного сообщества».

5
Будет ли помогать Россия?

Совет Безопасности Армении решил официально обратиться к России за помощью в связи с обострением на границе с Азербайджаном.

Ереван намерен попросить Москву задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также обратиться к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН.

Ответ РФ пока не известен.

6
Начало конфликта

Напоминаем, что боевые действия возобновились в Нагорном Карабахе в сентябре 2020 года.

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