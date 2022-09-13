Что известно о ночных обстрелах Армении к этому часу

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Как и когда начались обстрелы?

В ночь 13 сентября Минобороны Армении заявило, что войска Азербайджана открыли огонь по приграничным селам Армении: Сотка, Горис и Джермук на юго-востоке страны. Позже под ударом оказались еще 10 населенных пунктов.

Сообщалось, что при обстреле применили артиллерийское и крупнокалиберное оружие, а также беспилотники.