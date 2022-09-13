Что известно о ночных обстрелах Армении к этому часу

В ночь 13 сентября Минобороны Армении заявило, что войска Азербайджана открыли огонь по приграничным селам Армении: Сотка, Горис и Джермук на юго-востоке страны. Позже под ударом оказались еще 10 населенных пунктов.
Сообщалось, что при обстреле применили артиллерийское и крупнокалиберное оружие, а также беспилотники.
Азербайджанское министерство обороны, в свою очередь, обвинило армянских военных в «широкомасштабной диверсии» близ государственной границы.
По имеющейся информации, противники заминировали пути снабжения подразделений войск Азербайджана и обстреляли несколько позиций армии.
«В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих действий произошел бой», — цитирует РБК минобороны Азербайджана .
Да, есть. В пресс-службе армянского Минобороны рассказали, что в х войсках есть раненые и погибшие.
В ведомстве добавили, что также пострадали объекты гражданской инфраструктуры.
После этой ситуации президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры.
Пашинян назвал действия Азербайджана «недопустимыми». Он рассчитывает на «адекватную реакцию международного сообщества».
Совет Безопасности Армении решил официально обратиться к России за помощью в связи с обострением на границе с Азербайджаном.
Ереван намерен попросить Москву задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также обратиться к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН.
Ответ РФ пока не известен.
Напоминаем, что боевые действия возобновились в Нагорном Карабахе в сентябре 2020 года.