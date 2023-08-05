Что известно о ночной угрозе атаки на Крымский мост

В СМИ сообщали, что в районе Керчи со стороны Крымского моста в ночь на 5 августа слышались громкие звуки, похожие на взрывы.

Однако советник главы Крыма Олег Крючков не подтвердил информацию об атаке на полуостров или Крымский мост.

Тем не менее, на всякий случай в республике объявляли угрозу атаки. На месте работали все службы.

В связи с этим движение по мосту временно перекрывали - открыли уже к утру.

Советник отметил, что сигнал "Тревога" в районе Крымского моста из-за угроз атаки - нередкое явление и объявляется иногда два-три раза в день.

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Громкий звук мог быть вызван атакой на танкер "Сиг". Судно получило пробоину в машинном отделении, пострадавших нет, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Танкер был на южном подходе к Керченскому проливу.

Ранее заградительные боны установили для защиты Крымского моста.