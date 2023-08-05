Что известно о ночной угрозе атаки на Крымский мост

Однако советник главы Крыма Олег Крючков не подтвердил информацию об атаке на полуостров или Крымский мост.
Тем не менее, на всякий случай в республике объявляли угрозу атаки. На месте работали все службы.
В связи с этим движение по мосту временно перекрывали - открыли уже к утру.
Советник отметил, что сигнал "Тревога" в районе Крымского моста из-за угроз атаки - нередкое явление и объявляется иногда два-три раза в день.
Обновлено.
Громкий звук мог быть вызван атакой на танкер "Сиг". Судно получило пробоину в машинном отделении, пострадавших нет, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.
Танкер был на южном подходе к Керченскому проливу.
Ранее заградительные боны установили для защиты Крымского моста.