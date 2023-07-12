Что известно о новом главе Общественной палаты Алтайского края

Начинал на заводе
Впервые пост главы Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков занял в 2020 году. Тогда политика охарактеризовали как человека, который "не любит сидеть в кресле просто так, без дела".
Шамков родился в 1966 году в Барнауле. В 1988 году окончил Алтайский политехнический институт по специальности "инженер-механик" и до 1993 года работал инженером на "Сибэнергомаше".
После занялся своим бизнесом, а в 1998 году стал замгендиректора Барнаульского завода асбестовых технических изделий. В 1999 году там же занял пост гендиректора.
Федеральный опыт
Дважды — в 2000 и 2004 годах — избирался депутатом краевого парламента. С этого и началась политическая карьера Шамкова.
В 2003 году окончил уральскую Академию государственной службы по специальности "муниципальное и государственное управление". Кандидат экономических наук, доцент.
В 2008 году был избран сенатором в Совете Федерации от Алтайского края и пробыл им до 2014 года. В Сенате был зампредседателя комитета по промышленной политике, затем первым зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике.
Жизнь вне политики
Сейчас Юрий Шамков ведет проект по проведению этапа Кубка мира по гребле в Барнауле.
Сам занимает пост председателя Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края. Бросать не собирается - уже строит планы на 2032 год на соревнования в Австралии.
Продолжает активно заниматься бизнесом и общественной деятельностью.
Еще впервые став главой Общественной палаты региона, Шамков рассказывал, что развивает бизнес на родине, в Алтайском крае, хотя 12 лет жил и отработал в Москве.
"Я бы сказал, что в большей степени чувствую себя активным, социально ответственным гражданином", - говорил про себя председатель в 2020 году.