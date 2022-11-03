3 ноября
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Политика

Что известно о новом кураторе внутренней политики Алтайского края

Николая Губерта назначили на должность руководителя департамента по вопросам внутренней политики в Администрации губернатора и Правительства Алтайского края. Он должен приступить к работе с 7 ноября. Рассказываем, что известно о новом кураторе внутренней политики края.

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Биография

Николай Губерт родился 3 июня 1978 года в поселке Токаревка Тельманского района Карагандинской области, сообщает официальный сайт Алтайского края.

В 1997 году он окончил Каменский сельскохозяйственный техникум.

А в 2004 году — Алтайский государственный сельскохозяйственный институт по специальности «ветеринария».

Николай Губерт, Виктор Томенко и Сергей Серов.
Николай Губерт, Виктор Томенко и Сергей Серов.
altairegion22.ru

Первая трудовая деятельность

Николай Губерт начал работать еще во время учебы — в 2000 году. Он трудился ветеринарным техником в СПК-колхозе «Фрунзенский» Завьяловского района.

Через два года он уже стал главным ветеринарным врачом. А с 2008 года был назначен на должность начальника ГУ «Территориальное управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Завьяловскому району».

После с 2011 года Николай Губерт работал начальником КГБУ «Управление ветеринарии государственной службы Алтайского края по Завьяловскому району».

Врач, медицина, ветеринар.
Врач, медицина, ветеринар.
СС0

Политическая карьера

Николай Губерт был назначен главой администрации Завьяловского района по решению Завьяловского районного Собрания депутатов 20 ноября 2012 года.

Через пять лет на сессии Завьяловского районного Собрания депутатов Николай Губерт его избрали главой района по итогам проведенного конкурса.

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
Анна Зайкова.

Новый куратор внутренней политики края

Николая Губерта назначили на должность руководителя департамента по вопросам внутренней политики в Администрации губернатора и Правительства Алтайского края в 2022 году.

К работе он приступит 7 ноября.

Ранее он воздерживался от комментариев и не подтверждал свое назначение.

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