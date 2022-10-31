Что известно о новом помощнике губернатора Алтайского края по спецпоручениям- в материале altapress.ru

Согласно данным официального сайта Алтайского края, Юрий Проскурин родился 4 мая 1974 года в поселке Комсомольский Павловского района Алтайского края.
С 1991 года по 1993 год он работал методистом по спорту на своей малой родине. После окончил факультет иностранных языков Барнаульского государственного педагогического университета.
Во время учебы Юрий Проскурин работал учителем страноведения США и Великобритании в школе с углубленным изучением английского языка № 22 г. Барнаула.
С 2010 по апрель 2017 года Юрий Проскурин был заместителем главы администрации Павловского района по экономике.
Одновременно с этим, с 2015 по 2017 год стал заместителем главы администрации Павловского района по работе с органами местного самоуправления и социальной политике.
В 2014 году его наградили Благодарностью Губернатора Алтайского края.
«Банфакс» предположил, что обязанности нового помощника будут связаны со сферой СВО и помощью Славяносербскому району, над которым взял шефство Алтайский край.
Ранее Юрий Проскурин вернулся из 4-месячной командировки в Славяносербский район ЛНР. Там он курировал в том числе оказание помощи от края.
Новым начальником департамента внутренней политики правительства Алтайского края может стать Николай Губерт, сообщает «Толк».
До этого Николай Губерт был главой Завьяловского района два срока подряд.