Что известно о новом помощнике губернатора Алтайского края по спецпоручениям- в материале altapress.ru

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Биография

Согласно данным официального сайта Алтайского края, Юрий Проскурин родился 4 мая 1974 года в поселке Комсомольский Павловского района Алтайского края.

С 1991 года по 1993 год он работал методистом по спорту на своей малой родине. После окончил факультет иностранных языков Барнаульского государственного педагогического университета.

Во время учебы Юрий Проскурин работал учителем страноведения США и Великобритании в школе с углубленным изучением английского языка № 22 г. Барнаула.