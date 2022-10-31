31 октября
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Политика

Что известно о новом помощнике губернатора Алтайского края по спецпоручениям- в материале altapress.ru

Пост помощника губернатора Алтайского края по спецпоручениям может занять Юрий Проскурин. Ранее он занимал должность руководителя департамента по вопросам внутренней политики Алтайского края. Рассказываем, что о нем известно.

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
Анна Зайкова, altapress.ru.
1
Биография

Согласно данным официального сайта Алтайского края, Юрий Проскурин родился 4 мая 1974 года в поселке Комсомольский Павловского района Алтайского края.

С 1991 года по 1993 год он работал методистом по спорту на своей малой родине. После окончил факультет иностранных языков Барнаульского государственного педагогического университета.

Во время учебы Юрий Проскурин работал учителем страноведения США и Великобритании в школе с углубленным изучением английского языка № 22 г. Барнаула.

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
Анна Зайкова.
2
Путь в политику

С 2010 по апрель 2017 года Юрий Проскурин был заместителем главы администрации Павловского района по экономике.

Одновременно с этим, с 2015 по 2017 год стал заместителем главы администрации Павловского района по работе с органами местного самоуправления и социальной политике.

В 2014 году его наградили Благодарностью Губернатора Алтайского края.

Юрий Проскурин.
Юрий Проскурин.
Altapress.ru
3
Какие обязанности будет исполнять новый помощник губернатора?

«Банфакс» предположил, что обязанности нового помощника будут связаны со сферой СВО и помощью Славяносербскому району, над которым взял шефство Алтайский край.

Ранее Юрий Проскурин вернулся из 4-месячной командировки в Славяносербский район ЛНР. Там он курировал в том числе оказание помощи от края.

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
Анна Зайкова.
4
Кто займет прежний пост Юрия Проскурина?

Новым начальником департамента внутренней политики правительства Алтайского края может стать Николай Губерт, сообщает «Толк».

До этого Николай Губерт был главой Завьяловского района два срока подряд.

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