23 марта
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Политика

Что известно о предполагаемых террористах, которых могли задержать на границе с Украиной

Mash начал распространять информацию, что в Брянской области, в нескольких десятках км от границы с Украиной, остановили машину с гражданами Таджикистана. Их было четверо. И они якобы могут быть причастны к теракту в "Крокусе".

Террористы расстреливают посетителей в упор.
Террористы расстреливают посетителей в упор.
Telegram-канал Mash

Подозреваемым от 21 до 51 года — все мужчины. По информации СМИ, полиции удалось задержать только двоих. Еще двое пустились в бега. Telegram-канал SHOT сообщил, что в Брянской области ввели план-перехват.

Однако в МИД Таджикистана, в ответ на запрос РИА Новости, попросили "не распространять непроверенную и недостоверную информацию по исполнителям теракта".

По словам официальных лиц, в списках погибших и пострадавших граждан Таджикистана не было, по крайней мере, в настоящее время такой информации не поступало.

Представители российских спецслужб пока не распространяются по этому поводу.

Что произошло

Накануне вечером несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла» через партер, открыли огонь и начали бросали зажигательные шашки. Начался сильнейший пожар. Это произошло перед концертом группы «Пикник».

Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 80 человек. Число жертв может увеличиться. Пострадали более 140 человек.

Ранее панихиды по жертвам теракта в Подмосковье начались в Алтайском крае. В Барнауле она прошла в 13:30 у часовни во имя святой Татианы.

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