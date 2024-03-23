По всей стране отменены развлекательные мероприятия. В том числе — в Барнауле

Российские регионы вслед за Москвой начали отменять массовые мероприятия после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Так, Изумрудный парк в Барнауле отменил все развлекательные мероприятия, которые запланированы на 23 и 24 марта.

"Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются", — отметили в Минкульте РФ. По решению властей Барнаула, все массовые и развлекательные мероприятия отменены в городе до особого распоряжения.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко отреагировал в своем Telegram-канале на произошедшую трагедию в Московской области в "Крокус Сити Холле".

Что произошло

Накануне вечером несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла» через партер, открыли огонь и начали бросали зажигательные шашки. Начался сильнейший пожар. Это произошло перед концертом группы «Пикник».

Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек, говорится в сообщении СКР. Число жертв может увеличиться. Пострадали более 140 человек.

Президенту РФ Владимиру Путину в первые минуты произошедшего в «Крокус Сити Холле» было доложено о начале стрельбы, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Президент РФ дал все необходимые указания.

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