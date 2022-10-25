Что известно о Риши Сунаке, который займет место премьер-министра Великобритании

Сунак родился в 1980 году в Саутгемптоне, в семье врачей. Его отец — врач общей практики в государственной системе здравоохранения Яшвир Сунак, а его мать — фармацевт Уши Сунак.
Предки Сунака, пенджабские индусы жили в Восточной Африке, куда переселились в колониальные времена из Индии. Родители политика иммигрировали из Африки в Британию.
Сунак учился в Винчестерском колледже — довольно престижной частной школе.
Он хотел получить грант на образование, однако провалил экзамен на его получение. Родители пошли на большие лишения, чтобы устроить сына в колледж.
Позже будущий политик окончил Линкольн-колледж Оксфордского университета.
После выпуска Риши Сунак работал в Лондонском Сити в хедж-фонде. Он специализировался на поддержке малого бизнеса и основал глобальную инвестиционную компанию с оборотом в 1 млрд долларов.
В 2018 году Тереза Мэй привлекла его к работе в правительстве, на должности парламентского помощника министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления.
А через год Сунак уже занимал пост главного секретаря казначейства в правительстве Бориса Джонсона. затем его назначили канцлером казначейства (министром финансов).
Риши Сунак женился на дочери соучредителя компании Infosys Акшате Мурти в 2009 году. Их свадьба длилась два дня.
Акшата Мурти — дизайнер одежды и владеет богатствами, превышающими капитал Елизаветы II. Ее состояние оценивают в 700 млн фунтов стерлингов.
В июле 2022 года Риши Сунак участвовал в выборах партийного лидера и шел первым до финального этапа голосования.
Несмотря на это, должность премьер-министра Великобритании досталась Лиз Трасс. Однако после ее отставки у Сунака появился второй шанс.
Он стал новым лидером Консервативной партии накануне 24 октября. Сунак — самый молодым премьер-министром Великобритании за последние 210 лет.
Заместитель лидера Лейбористкой партии Анжела Рейнер обвинила Риши Сунака в том, что он не справился с финансовым и энергетическим кризисом в стране. А его семью — в уклонении от налогов.
Новый премьер-министр ответил ей.
«Мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром. Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и помочь нашей стране», — сказал он.