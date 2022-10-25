Что известно о Риши Сунаке, который займет место премьер-министра Великобритании

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Непростой путь до Британии

Сунак родился в 1980 году в Саутгемптоне, в семье врачей. Его отец — врач общей практики в государственной системе здравоохранения Яшвир Сунак, а его мать — фармацевт Уши Сунак.

Предки Сунака, пенджабские индусы жили в Восточной Африке, куда переселились в колониальные времена из Индии. Родители политика иммигрировали из Африки в Британию.