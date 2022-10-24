24 октября
﻿
Политика

Новым премьер-министром Великобритании станет индус: что о нем известно

Премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак — бывший министр финансов.

Риши Сунак.
Риши Сунак.
wikipedia.org

Об этом стало известно 24 октября после того, как вторая кандидатка на пост — Пенни Мордонт — отказалась от участия в выборах, передает комитет консервативной партии Соединенного Королевства.

Также Сунак стал новым лидером консерваторов. Мордонт заявила, что поддерживает его кандидатуру.

Это первый случай в истории страны, когда этнический индус занимает пост премьер-министра.

Что известно о новом премьер-министре

Риши Сунаку 42 года. Он родился в Гэмпшире (Англия, Великобритания) в семье пенджабцев, потомков выходцев из Индии. Его отец — врач общей практики, мать — фармацевт.

Риши — банкир, финансист. Его состояние насчитывает 200 млн фунтов стерлингов. Есть мнение, что он может быть самым богатым премьер-министром в истории Великобритании.

Также он станет самым молодым главой правительства за 200 лет.

В 2019—2020 годах занимал пост главного секретаря казначейства в правительстве Бориса Джонсона. Позднее его назначили канцлером казначейства, то есть министром финансов.

Риши Сунак женат на Акшат Мурти, которая в богатстве обгоняла Елизавету II. Ее состояние оценивают в 700 млн фунтов стерлингов. Этим она обязана в основном своему отцу миллиардеру: Мурти владеет акциями семейного бизнеса. Сама же она — дизайнер одежды. С Риши у них двое детей.

Ранее Трасс устроила прощальную вечеринку по случаю отставки.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость