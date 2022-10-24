Новым премьер-министром Великобритании станет индус: что о нем известно

Об этом стало известно 24 октября после того, как вторая кандидатка на пост — Пенни Мордонт — отказалась от участия в выборах, передает комитет консервативной партии Соединенного Королевства.

Также Сунак стал новым лидером консерваторов. Мордонт заявила, что поддерживает его кандидатуру.

Это первый случай в истории страны, когда этнический индус занимает пост премьер-министра.

Что известно о новом премьер-министре

Риши Сунаку 42 года. Он родился в Гэмпшире (Англия, Великобритания) в семье пенджабцев, потомков выходцев из Индии. Его отец — врач общей практики, мать — фармацевт.

Риши — банкир, финансист. Его состояние насчитывает 200 млн фунтов стерлингов. Есть мнение, что он может быть самым богатым премьер-министром в истории Великобритании.

Также он станет самым молодым главой правительства за 200 лет.

В 2019—2020 годах занимал пост главного секретаря казначейства в правительстве Бориса Джонсона. Позднее его назначили канцлером казначейства, то есть министром финансов.

Риши Сунак женат на Акшат Мурти, которая в богатстве обгоняла Елизавету II. Ее состояние оценивают в 700 млн фунтов стерлингов. Этим она обязана в основном своему отцу миллиардеру: Мурти владеет акциями семейного бизнеса. Сама же она — дизайнер одежды. С Риши у них двое детей.

Ранее Трасс устроила прощальную вечеринку по случаю отставки.