Трасс устроила прощальную вечеринку по случаю своей отставки

Экс-премьер-министр Лиз Трасс устроила две прощальные вечеринки по случаю своей отставки. Об этом сообщает ТАСС , со ссылкой на The Sunday Times .

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс устроила вечеринку по случаю своей отставки в загородной резиденции Чекерс под Лондоном 22 октября.

Она планирует второе мероприятие 23 октября в воскресенье.

Первое торжество предназначалось для министров правительства. Лиз Трасс поблагодарила их за совместную работу.

Вторую же вечеринку Трасс проведет для своих ближайших соратников и их партнеров.

20 октября премьер-министр и лидер правящей Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс объявила об уходе в отставку спустя всего 45 дней пребывания на этих должностях.