Что произошло 20 октября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 20 октября

Минобороны РФ , брифинг 20 октября На Красно-Лиманском направлении сосредоточенным огнем российских войск сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец. Огневым поражением российской артиллерии и ударами армейской авиации противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка — Червоный Яр Херсонской области. В районе Суханово противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения бежали. За сутки было уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей. В качестве трофеев захвачено два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77. 18 украинских военнослужащих сдались в плен. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах. Кроме того, поражены пять пунктов временной дислокации ВСУ. Уничтожены четыре склада боеприпасов, а также хранилища топлива для военной техники ВСУ. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ. В ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинской батарее РСЗО «Ольха». Средствами ПВО сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также сбиты в воздухе 18 украинских беспилотников. Перехвачены три снаряда РСЗО «Ольха». Всего с начала спецоперации уничтожены: 324 самолета, 162 вертолета, 2296 беспилотников, 383 зенитных ракетных комплекса, 5926 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины РСЗО, 3511 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6665 единиц спецтехники.

Суд в Санкт-Петербурге впервые признал незаконной мобилизацию местного жителя. Мужчина был ранее включен в централизованный список военнообязанных сотрудников организации, которая обеспечивает стабильность национальной платежной системы.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 28 октября , сообщили в Росавиации. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Президент России Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области. Министр бороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства о прохождении призванными курса боевой подготовки по военно-учётным специальностям.

Экономика , что с ней происходит

Меры по регулированию цен на газ в Евросоюзе не должны затрагивать долгосрочные контракты, следует из заявления, ЕС.

ЕС изучит возможность создания европейского картеля для закупок газа, на первом этапе речь пойдет об уровне в 15% от всего импорта, заявил премьер Бельгии.

Режим экономии электроэнергии введен на Украине из-за повреждений энергетической инфраструктуры, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Суспильне новини» («Общественные новости»).

Президент Владимир Путин подписал закон о праве мобилизованных граждан передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в специальной военной операции.

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить из Фонда национального благосостояния 1 трлн рублей на покрытие дефицита бюджета.

Банк «Русский стандарт» приостановил платежи и переводы в евро на территории России и за рубежом.

Четыре киргизских банка — «Халык банк», «Демир банк», «Банк Азии» и банк «Кыргызстан» — временно приостановили проведение операций с российскими картами «Мир» , заявили в службах по связям с клиентами данных финансовых учреждений.

Предприятие госкоропорации Ростех полностью закрыло потребности российской аэрокосмической отрасли, увеличив производство необходимых конструкционных материалов более чем в два раза, сообщили в Ростехе.

Испанская группа Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) обсуждает возможность продажи своих магазинов в России ливанской группе Azadea, сообщила электронная газета Cronica Global.

Американская табачная компания Philip Morris International не планирует уходить из России. Компания оценила активы в стране в 2,6 млрд долларов.

Товары марки Uniqlo , магазины которой закрыты в России, стали доступны на маркетплейсе Lamoda вслед за такими площадками, как Ozon и CDEK.Shopping.

Москва планирует запустить завод «Москвич» в декабре и в перспективе стать центром электромобилестроения, сообщил мэр Сергей Собянин. На заводе планируется производить электрические машины. Ежегодная потребность только для такси и каршеринга в Москве и Подмосковье составляет от 40 тыс. до 60 тыс. электромобилей.

Реакции политиков

Гражданам РФ , которые могут вызвать «интерес» США , необходимо воздержаться от зарубежных поездок в любые недружественные страны России , заявила представитель МИД Мария Захарова .

которые могут вызвать «интерес» США необходимо воздержаться от зарубежных поездок в любые недружественные страны России заявила представитель МИД . Россия создает новую географию торгово-экономического сотрудничества с другими странами , заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, «переформатирование рынков сбыта — процесс небыстрый и трудозатратный, требует большой подготовки, включая и выстраивание новой финансовой архитектуры».

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об участии своих сыновей в бою на передовой в зоне спецоперации. Глава Чеченской Республики заявил, что Ахмат, Эли и Адам в составе делегации из республики ведут поиски членов ичкерийских батальонов.

Реакции: люди , сообщества

Певица Юлия Чичерина удостоена звания заслуженного артиста Российской Федерации. Чичерина — музыкант, автор и исполнитель собственных песен, стала популярной на рубеже 1990−2000-х годов. Известна своей поддержкой республик Донбасса, событиям в которых после 2014 года посвящена значительная часть ее творчества.

Три четверти россиян поддержат или поддерживают решение властей отменить новогодние мероприятия в этом году, показал опрос ВЦИОМ. Каждый второй респондент объяснил свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь российской армии (47% от опрошенных). 24% аргументируют свой ответ неуместностью гуляний во время военных действий.

Те, кто не поддерживает это решение, объясняют это необходимостью отвлечься (18%). Примерно столько же считают, что детей не следует оставлять без праздника (17%). Встречались и те, кто считает, что СВО должна финансироваться за счет иных источников (12%).

Информация , которую вы могли пропустить

Суд заочно арестовал бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, скрывшуюся от органов следствия, по делу о распространении ложной информации о ВС РФ.

1 октября бывший супруг журналистки Игорь Овсянников сообщил, что она сбежала из-под домашнего ареста, забрав с собой их дочь. По словам адвоката женщины, сейчас она находится за границей.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении супруги и дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова сроком на 10 лет. Они предусматривают 13 ограничительных мер, в том числе блокировку активов и запрет приобретения земельных участков.

Премьер-министр и лидер правящей Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс объявила об уходе в отставку спустя всего 45 дней пребывания на этих должностях. Трасс оказалась премьером, занимавшим эту должность меньше всего в британской истории.

В Думу внесен проект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии среди детей и взрослых.

Депутаты от фракций ЛДПР и «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, дающий право мобилизованным гражданам и добровольцам, участвующим в специальной военной операции, во внесудебном порядке вернуть полную стоимость туристических путевок и авиабилетов.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ:

USD 55,43₽

EUR 56,44₽

Хорошего дня! Вот что произошло 19 октября: «Особые режимы в регионах, деньги мобилизованным и онлайн-магазин для российского ПО».