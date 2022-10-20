Особые режимы в регионах, деньги мобилизованным и онлайн-магазин для российского ПО. Что еще произошло 19 октября

Что произошло 19 октября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 19 октября

Российский президент Владимир Путин провел заседание Совбеза. Он:

— Соответствующим указом ввел военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, которые с 30 сентября приняты в состав РФ. Режим вступит в силу с полуночи 20 октября. Меры реагирования в рамках военного положения будут определять главы этих субъектов;

— Ввел четыре уровня готовности на территории России. Президент также поручил создать специальный координационный совет во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным для организации работы по повышению безопасности.

— Заявил, что денежное довольствие мобилизованных должно составлять не менее 195 тыс. рублей в месяц.

Минобороны РФ , брифинг 19 октября На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям 14 и 92 механизированных бригад ВСУ, а также иностранных наемников. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа. На Красно-Лиманском направлении пресечены попытки противника форсировать в темное время суток реку Жеребец. Российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. На Николаево-Криворожском направлении ракетными ударами ВКС России поражены подразделения 60 пехотной и 35 бригады морской пехоты ВСУ, а также формирований наемников «Иностранный легион». За сутки на данном направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих и наемников, восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов, а также 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены три склада боеприпасов. Уничтожены две пусковые установки украинской зенитной ракетной системы С-300. В ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение двум артиллерийским батареям и двум взводам РСЗО «Ураган». Средствами ПВО сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в воздухе сбиты 12 украинских беспилотников. Кроме того, перехвачены 11 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», а также восемь противорадиолокационных ракет HARM. Всего с начала спецоперации уничтожены: 324 самолета, 161 вертолет, 2278 беспилотников, 383 зенитных ракетных комплекса, 5891 танк и другие боевые бронированные машины, 873 боевые машины РСЗО, 3489 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6652 единицы спецтехники.

Совет Федерации утвердил указ Путина о введении военного положения в ЛНР , ДНР , Запорожской и Херсонской областях. Военное положение ввели с 00:00 20 октября 2022 года.

утвердил указ Путина о введении военного положения в ЛНР ДНР Запорожской и Херсонской областях. Военное положение ввели с 00:00 20 октября 2022 года. Во всех регионах России создаются оперативные штабы во главе с главами субъектов , в которые войдут представители Минобороны , МВД , МЧС , ФСБ , Росгвардии и представители органов публичной власти.

во главе с главами субъектов в которые войдут представители Минобороны МВД МЧС ФСБ Росгвардии и представители органов публичной власти. В результате обстрела со стороны ВСУ зафиксировано прямое попадание в здание администрации Ворошиловского района Донецка , сообщил штаб ДНР.

Донецка сообщил штаб ДНР. Противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции. Для десанта были задействованы 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ , в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов.

и захвата территории атомной станции. Для десанта были задействованы лодок и катеров с военнослужащими ВСУ в том числе тяжелого и легкого типов. В результате активных действий российских войск , охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции , десант противника уничтожен.

охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции десант противника уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища.

украинских военнослужащих и лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища. Кроме того , в течение суток артиллерией ВСУ было выпущено 13 снарядов по северной окраине города Энергодар и территории , прилегающей к атомной станции. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме.

Экономика , что с ней происходит

Госкорпорация Росатом приступила к переговорам с партнерами из Турции по части строительства второй АЭС на побережье Черного моря , заявил глава Росатома Алексей Лихачев в эфире телеканала «Россия-24».

приступила к переговорам с партнерами из Турции по части строительства второй АЭС на побережье Черного моря заявил глава Росатома Алексей Лихачев в эфире телеканала «Россия-24». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил , что на территории его страны будет создан международный газовый хаб для поставок российского голубого топлива в Европу.

что на территории его страны будет создан международный для поставок российского голубого топлива в Европу. Реформа по либерализации цен на тепло , запущенная в 2018 году , может затормозиться. Регуляторы , по информации «Коммерсанта», предлагают искусственно ограничить рост цен в регионах , перешедших на рыночную модель регулирования , и индексировать цены максимум на 4% сверх инфляции , чтобы избежать неконтролируемого всплеска тарифов.

, запущенная в 2018 году может затормозиться. Регуляторы по информации «Коммерсанта», предлагают искусственно ограничить рост цен в регионах перешедших на рыночную модель регулирования и индексировать цены максимум на сверх инфляции чтобы избежать неконтролируемого всплеска тарифов. Годовая инфляция в России за неделю с 11 по 17 октября 2022 года замедлилась до 13,1% с 13,36% неделей ранее.

с 13,36% неделей ранее. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить предложения по организации системы выплат мобилизованным , «разница в выплатах недопустима».

, «разница в выплатах недопустима». Правительство в нынешних условиях не считает целесообразным выделять средства из госбюджета на содержание «Роснано», пишут «Ведомости». Обсуждается его ликвидация.

Квота на экспорт зерна из РФ в 2023 году может составить 25,5 млн тонн , из них 0,5 млн тонн с Дальнего Востока , сообщили в Минсельхозе. Минсельхоз по-прежнему планирует закупить зерно в госфонд в 2022 году в объеме 3 млн тонн.

, из них 0,5 млн тонн с Дальнего Востока сообщили в Минсельхозе. Минсельхоз по-прежнему планирует закупить зерно в госфонд в 2022 году в объеме 3 млн тонн. В посольстве РФ в США заявили , что западные санкции препятствуют российскому сельхозэкспорту , из-за ограничений больше всех страдают нуждающиеся страны Африки , Латинской Америки , Азии и Ближнего Востока.

что западные санкции препятствуют , из-за ограничений больше всех страдают нуждающиеся страны Африки Латинской Америки Азии и Ближнего Востока. Volvo рассматривает продажу бизнеса в России. Российские активы автоконцерна включают в себя заводы сварки и окраски кабин , а также сборку грузовиков на 15 тыс. единиц техники в год в Калуге и четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах страны , сообщают «Ведомости».

Volkswagen ищет покупателя для своего завода в Калуге , производство на котором было остановлено в марте. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Реакции политиков

По поручению президента Владимира Путина правительство создало координационный совет по обеспечению потребностей военной операции на Украине. Новый орган во главе с премьером Михаилом Мишустиным будет состоять как из гражданских чиновников , так и из представителей Минобороны , силовых ведомств и спецслужб. Основная цель новой структуры — обеспечить производство и поставку вооружений для российской группировки в ДНР , ЛНР , Херсонской и Запорожской областях , а также сопутствующие работы ( строительно-монтажные , логистические и так далее).

по обеспечению потребностей военной операции на Украине. Новый орган во главе с премьером Михаилом Мишустиным будет состоять как из гражданских чиновников так и из представителей Минобороны силовых ведомств и спецслужб. Основная цель новой структуры — обеспечить производство и поставку вооружений для российской группировки в ДНР ЛНР Херсонской и Запорожской областях а также сопутствующие работы строительно-монтажные логистические и так далее). Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает , что для участия в боевых действиях осужденных нужно урегулировать ряд юридических деталей , но в целом такая инициатива соответствует Конституции России. Так он прокомментировал нам разработанный сенаторами законопроект.

считает что для участия в боевых действиях осужденных нужно урегулировать ряд юридических деталей но в целом такая инициатива соответствует Конституции России. Так он прокомментировал нам разработанный сенаторами законопроект. Президент США Джо Байден считает , что решение о введении военного положения в ряде регионов России якобы отражает трудности , с которыми российское руководство сталкивается при проведении специальной военной операции на Украине.

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Реакции: люди , сообщества

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Хорошего дня! Вот что произошло 18 октября: «Поражение энергосистемы, эвакуация из Херсона и левого берега Днепра, и акцизы на напитки с сахаром».