Поражение энергосистемы, эвакуация из Херсона и левого берега Днепра, и акцизы на напитки с сахаром. Что еще произошло 18 октября

Что произошло 18 октября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 18 октября

Минобороны РФ , брифинг 18 октября На Купянском направлении подразделения российской армии в ходе наступательных действий овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области и нанесли значительное поражение подразделениям 1 бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российскими войсками сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками. Противник отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа. На Краснолиманском направлении в результате нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 71 егерской, 80 десантно-штурмовой и 25 воздушно-десантной бригад ВСУ сорваны попытки переправы противника через реку Жеребец. Уничтожено 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами. На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области. Атака противника отражена. Огнем российской артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи. За сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Запорожье поражены: пункт управления объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса «Искра», а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132 районах. В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ, а также взводу РСЗО HIMARS. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов. Уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 производства США. В районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины. Уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Средствами ПВО за сутки сбиты 10 украинских беспилотников. Всего с начала спецоперации уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2266 беспилотников, 381 зенитный ракетный комплекс, 5876 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевая машина РСЗО, 3485 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6635 единиц спецтехники.

Власти Херсонской области объявили об эвакуации жителей правобережной части региона из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС .

. Наступление ВСУ на Херсон может начаться в ближайшее время , заявил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

может начаться в ближайшее время заявил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов. ВСУ нанесли девять артиллерийских ударов по районам Запорожской ТЭС и промзоны Энергодара из американских гаубиц , сообщили в военно-гражданской администрации города.

из американских гаубиц сообщили в военно-гражданской администрации города. Общее число пострадавших в результате падения самолета в Ейске составляет 43 человека , из них 9 детей , в стационарах находится 25 раненых — вице-губернатор.

из них детей в стационарах находится раненых — вице-губернатор. Владимир Путин проведет 19 октября в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности . С докладом выступит заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

. С докладом выступит заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Российская беспилотная авиация выполнила более 8 тыс. вылетов , беспилотники уничтожили не менее 600 объектов украинских военных , рассказал командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин.

Владимир Зеленский заявил , что 30% украинских электростанций были разрушены и никаких переговоров с Путиным не будет.

Экономика , что с ней происходит

Власти США изучают возможность введения лимита на экспорт топлива в качестве меры по ограничению цен на энергоносители в стране , сообщает Reuters.

в качестве меры по ограничению цен на энергоносители в стране сообщает Reuters. Еврокомиссия предложила выделить 40 млрд евро для помощи жителям и компаниям ЕС на фоне энергокризиса.

для помощи жителям и компаниям ЕС на фоне энергокризиса. Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс , предусматривающие повышение налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа с начала 2023 года до конца 2025 года до 32% .

предусматривающие повышение налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа с начала 2023 года до конца 2025 года до . Еврокомиссия предлагает Украине присоединиться к общеевропейскому механизму закупки газа , заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Ранее ЕК предложила обязательную совместную закупку газа странами-членами сообщества на уровне 15% от общей потребности.

, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Ранее ЕК предложила обязательную совместную закупку газа странами-членами сообщества на уровне 15% от общей потребности. Госдума приняла во втором чтении законопроект , направленный на защиту вкладчиков банков в случае их банкротства с учетом введения с 1 января 2021 года налогообложения процентного дохода.

направленный на банков в случае их банкротства с учетом введения с 1 января 2021 года налогообложения процентного дохода. Госдума во вторник приняла сразу в трех чтениях законопроект , предоставляющий мобилизованным бизнесменам отсрочку для решения организационных вопросов и передачи доверенности на ведение бизнеса другим людям. Первоначально предполагалось выделить на это неделю , но в итоге его сократили до пяти дней.

предоставляющий мобилизованным бизнесменам для решения организационных вопросов и передачи доверенности на ведение бизнеса другим людям. Первоначально предполагалось выделить на это неделю но в итоге его сократили до пяти дней. Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Налоговый кодекс , которые предусматривают признание подакцизным товаром сахаросодержащие напитки.

Суммарный размер инвестпрограммы РЖД в следующие три года превысит 3 трлн рублей , сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Испанская Inditex подтвердила факт ведения переговоров с «заинтересованными сторонами» относительно дальнейшей судьбы ее бизнеса в России , передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Реакции политиков

Сенаторы разработали законопроект , предусматривающий возможность участвовать в боевых действиях осужденным как для военнослужащих , так и для гражданских лиц. При этом они могут быть освобождены от наказания , если «проявят мужество и героизм на военной службе».

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает, что для участия в боевых действиях осужденных нужно урегулировать ряд юридических деталей, но в целом такая инициатива соответствует Конституции России. Так он прокомментировал нам разработанный сенаторами законопроект.

Бывший президент США Барак Обама считает , что вашингтонская администрация должна четко обозначить границы военной поддержки Украины. Такое мнение он озвучил в беседе с ведущими подкаста Pod Save America.

По словам бывшего американского лидера, власти США не должны указывать украинцам, «как далеко они должны зайти, на какие уступки должны пойти и так далее».

«В качестве их союзников для нас важно оказывать им финансовую и военную поддержку, делиться разведданными», — продолжил Обама.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил , что санкции и технологическая блокада России могут сохраниться «на неопределенное время».

«Это позволит в обозримом будущем, даже в условиях тех санкционных режимов и технологической блокады, которая есть сегодня и, по всей вероятности, сохранится на неопределенное время, подготовить высококвалифицированных специалистов», — отметил он на совещании, перечислив меры, которые нужны для улучшения подготовки специалистов в биологической сфере.

«Количество мобилизованных в РФ не может превышать 300 тыс. человек , поскольку именно такое число закреплено в указе Путина», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Реакции: люди , сообщества

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони во время выступления перед своими сторонниками рассказал , что восстановил свои отношения с Путиным , несмотря на конфликт на Украине. В этом ему помог алкоголь , пишет РБК.

«Путин прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Я ответил бутылками Ламбруско и таким же милым письмом. Я считаю его человеком миролюбивым и здравомыслящим», — рассказал политик.

В Париже происходят стычки полиции с демонстрантами. Люди вышли на улицы с требованием повысить им зарплату. Правоохранители пытаются их разогнать, преодолевая баррикады протестующих

Информация , которую вы могли пропустить

Солнцевский районный суд Москвы взыскал с Facebook* ( запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta , которая признана в РФ экстремистской) 65 млн 671 тыс. рублей в пользу бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова, сообщила юрист Хохлова Анна Варганова.

Хохлов подал в суд на Facebook 22 сентября из-за того, что модераторы соцсети часто отправляют его в бан на несколько суток по причине созвучности его фамилии с разговорным прозвищем украинцев. Сумму морального вреда истец оценивает в 150 млн рублей.

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совета Федерации на YouTube.

Ведомство рассматривает блокировку аккаунтов Совфеда со стороны YouTube как акт цензуры и попытку ограничить работу госоргана РФ. С апреля 2020 года Роскомнадзор выявил 87 актов цензуры в отношении российских YouTube-каналов.

Минпромторг предлагает продлить эксперимент по tax free до конца 2023 года. Россия с 10 апреля 2018 года начала тестировать систему , позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок , совершенных на территории РФ. Для возврата денег иностранные граждане должны предоставить оператору tax free в аэропорту паспорт , чек о покупке товара и сам товар.

SpaceX получает оплату за обеспечение работы 11 из 25 тыс. терминалов системы спутниковой связи Starlink, функционирующих на Украине, никакого финансирования от Пентагона компания не получает, заявил основатель и глава компании Илон Маск.

Он подчеркнул, что «SpaceX ежемесячно теряет порядка 20 млн долларов из-за неоплаченных услуг и издержек связанных с мерами безопасности против кибервойны».

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ:

USD 61,7₽

EUR 60,53₽

Хорошего дня! Вот что произошло 17 октября: «Зеленский заявил, что 30% украинских электростанций были разрушены и никаких переговоров с Путиным не будет».