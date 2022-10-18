Крушение самолета в Ейске, в Москве завершили мобилизацию, а Артура Смольянинова подозревают в дискредитации армии. Что еще произошло 17 октября

Главное за 17 октября
Минобороны РФ, брифинг 17 октября
На Купянском направлении огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение живой силе и военной технике 14 и 92 механизированных бригад.
Уничтожено около 160 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля.
На Лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка.
Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками пресечена попытка подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области.
Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.
За сутки поражены два пункта управления в ДНР, 39 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 127 районах.
Уничтожено шесть складов боеприпасов.
В районе города Николаев уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. Кроме того, уничтожена ремонтная база вооружения и техники ВСУ.
Нанесено поражение украинской батарее реактивных систем залпового огня «Смерч», а также батарее американских гаубиц М777.
Средствами ПВО уничтожены девять беспилотников.
В воздухе сбит 21 снаряд РСЗО HIMARS и «Ольха».
Кроме того, перехвачены две американские ракеты HARM.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2256 беспилотников, 380 зенитных ракетных комплексов, 5855 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевая машина РСЗО, 3484 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6610 единиц спецтехники.
- Глава комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и призвал ЦБ разъяснить банкам, что добровольцы имеют такое же право на кредитные каникулы, как и контрактники.
«В мой адрес начали поступать сообщения об участившихся случаях отказа банков в предоставлении кредитных каникул добровольцам, участвующим в специальной военной операции. Сотрудники банков мотивируют свой отказ якобы отсутствием в законе упоминания категории «добровольцы», — рассказал сенатор.
Также частичная мобилизация завершилась в Подмосковье.
- Запорожская АЭС отключена от последней работающей внешней линии электропередачи на 750 киловольт и получает питание через резервную систему, говорится в опубликованном заявлении Рафаэля Гросси.
- Воздушная тревога вновь объявлена на территории Одессы, сообщили в мэрии города. В Киеве прогремели взрывы.
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Россия и Украина вновь обменяли пленных. Глава ДНР Денис Пушилин объявил о завершении обмена пленными с Украиной по формуле 110 на 110.
«По его данным, ДНР отдала 108 человек, Украина — 110 — Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ», — заявил Пушилин.
В Минобороны уточняют, что среди возвращенных российских граждан — 72 российских моряка с гражданских судов.
- Военный самолет Су-24 упал в Ейске недалеко от жилого дома. Есть жертвы, в том числе трое детей.
Экономика, что с ней происходит
- Крупная нефтяная компания Exxon полностью ушла из России после создания нового оператора «Сахалина-1».
- Газпром за 9,5 месяцев 2022 года снизил экспорт газа в дальнее зарубежье на 41,4%, до 89,3 млрд куб. м, заявили в компании.
- Путин подписал указ, согласно которому военные смогут получать в собственность жилье большей площади, если доплатят из своих средств за дополнительные метры. Речь идет о россиянах, переселяющихся из закрытых военных городков.
- ДНР вместе с федеральными властями РФ прорабатывает возможность увеличения количества грузовых перевозок по железным дорогам региона, сообщил в интервью нашему агентству председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.
- Комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает разрешить российским кинотеатрам показывать иностранное кино без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения.
- Росреестр полностью перейдет на электронное взаимодействие с юрлицами с 1 января 2024 года — ТАСС.
- «АвтоВАЗ» ведет переговоры о крупноузловой сборке иностранных автомобилей на своих мощностях, сообщил глава компании Максим Соколов.
- Возобновление производства Lada Vesta планируется на март 2023 года, сообщил Соколов.
- Туристический поток по России с января по сентябрь 2022 года вырос почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 47 млн человек, по итогам года рост турпотока может составить около 5%, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
- Правительство РФ дополнительно выделяет более 2 млрд рублей на поддержку временно закрытых аэропортов в южной и центральной части страны, всего в нынешнем году на эти цели направят 7,5 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
- Ozon начал реализацию товаров марки Uniqlo. Для заказа доступен ассортимент женской и мужской одежды, включающий верхнюю одежду, трикотаж и белье.
- Правительство России продлевает действие программы семейной ипотеки до июля 2024 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
- Торговые центры Metro и интернет-магазин временно приостановили работу из-за перебоев внутренних систем в международной ИТ структуре в ряде стран группы.
Реакции политиков
- Лиз Трасс заявила, что не будет подавать в отставку с поста премьера Великобритании на фоне призывов ряда однопартийцев.
- Сегодня были нанесены удары по энергетической инфраструктуре в Киеве, в Сумской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщает премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
- «Украина немножко расслабилась…» Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что войска Украины не достигли целей по взятию населенных пунктов на ряде направлений.
«Мы размахивали, что сейчас возьмем Херсон, возьмем Сватово — сейчас все возьмем, но немного не так со взятием сейчас дела обстоят, не все так просто», — сказал Арестович.
Реакции: люди, сообщества
- Илон Маск подчеркнул важность Крыма для России и предупредил об опасности ядерной войны.
«Нравится это кому-то или нет, но Крым абсолютно точно рассматривается Россией как ключевая часть России. Крым также имеет критическое значение для национальной безопасности России, так как это южная военно-морская база. С ее точки зрения потеря Крыма — это то же самое, что для США потеря Гавайев и Перл-Харбора», — считает он.
- Петиция с требованием законодательно запретить на Украине показ российских фильмов и ограничить распространение российской литературы собрала более 25 тыс. голосов, что обязывает президента страны Владимира Зеленского дать на нее публичный ответ — ТАСС.
- Задачи в рамках частичной мобилизации в Москве выполнены в полном объеме, столичные пункты сбора мобилизованных остановили работу, заявил военный комиссар столицы полковник Максим Локтев.
Он отметил, что обращения от добровольцев продолжают поступать. По его словам, комиссариат Москвы будет рассматривать заявления добровольцев и принимать по ним персональные решения.
- Российский книжный союз направил обращение председателю комитета Государственной думы по информполитике Александру Хинштейну с просьбой пояснить, являются ли некоторые сюжеты в произведениях из перечня классической литературы и списка школьной программы пропагандой отрицания семейных ценностей.
В качестве примеров РКС приводит отрывки из «Грозы» Александра Островского, «На дне» Максима Горького, «Тихого Дона» Михаила Шолохова, «Морфия» Михаила Булгакова, «Лолиты» Владимира Набокова, «Собора Парижской Богоматери» Виктора Гюго, «Илиады» Гомера и других.
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- Гагаринский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении актера Артура Смольянинова о дискредитации Вооруженных сил России. Актеру грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.
- Чиновники, командированные на новые территории РФ, будут получать зарплату в двойном размере и суточные в 8,4 тыс. рублей, следует из указа президента Владимира Путина.
- Минцифры заявило о готовности поддержать военных корреспондентов и авторов Telegram-каналов, освещающих события в зоне военных действий.
«Минцифры категорически против любых попыток повлиять на вашу деятельность. Мы высоко ценим вашу работу и поддерживаем стремление говорить открыто. Вы — настоящие профессионалы, для которых честность превыше всего. Многие из вас рискуют жизнью ради репортажа с линии фронта, уникальных снимков боев и объективного описания событий. Ваши телеграм-каналы создают полную картину происходящего», — говорится в заявлении ведомства.
Финансы
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Хорошего вторника! Вот что произошло 16 октября: «Воздушная тревога на Украине, Европа против «дорогой жизни», а Маск смирился с убытками от Старлинк».