Крушение самолета в Ейске, в Москве завершили мобилизацию, а Артура Смольянинова подозревают в дискредитации армии. Что еще произошло 17 октября

Что произошло 17 октября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 17 октября

Минобороны РФ , брифинг 17 октября На Купянском направлении огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение живой силе и военной технике 14 и 92 механизированных бригад. Уничтожено около 160 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля. На Лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа. На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками пресечена попытка подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. За сутки поражены два пункта управления в ДНР, 39 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 127 районах. Уничтожено шесть складов боеприпасов. В районе города Николаев уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. Кроме того, уничтожена ремонтная база вооружения и техники ВСУ. Нанесено поражение украинской батарее реактивных систем залпового огня «Смерч», а также батарее американских гаубиц М777. Средствами ПВО уничтожены девять беспилотников. В воздухе сбит 21 снаряд РСЗО HIMARS и «Ольха». Кроме того, перехвачены две американские ракеты HARM. Всего с начала спецоперации уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2256 беспилотников, 380 зенитных ракетных комплексов, 5855 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевая машина РСЗО, 3484 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6610 единиц спецтехники.

Глава комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и призвал ЦБ разъяснить банкам , что добровольцы имеют такое же право на кредитные каникулы , как и контрактники.

«В мой адрес начали поступать сообщения об участившихся случаях отказа банков в предоставлении кредитных каникул добровольцам, участвующим в специальной военной операции. Сотрудники банков мотивируют свой отказ якобы отсутствием в законе упоминания категории «добровольцы», — рассказал сенатор.

Также частичная мобилизация завершилась в Подмосковье.

Запорожская АЭС отключена от последней работающей внешней линии электропередачи на 750 киловольт и получает питание через резервную систему , говорится в опубликованном заявлении Рафаэля Гросси.

отключена от последней работающей внешней линии электропередачи на 750 киловольт и получает питание через резервную систему говорится в опубликованном заявлении Рафаэля Гросси. Воздушная тревога вновь объявлена на территории Одессы , сообщили в мэрии города. В Киеве прогремели взрывы.

, сообщили в мэрии города. В прогремели взрывы. Россия и Украина вновь обменяли пленных. Глава ДНР Денис Пушилин объявил о завершении обмена пленными с Украиной по формуле 110 на 110.

«По его данным, ДНР отдала 108 человек, Украина — 110 — Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ», — заявил Пушилин.

В Минобороны уточняют, что среди возвращенных российских граждан — 72 российских моряка с гражданских судов.

Военный самолет Су-24 упал в Ейске недалеко от жилого дома. Есть жертвы , в том числе трое детей.

Экономика , что с ней происходит

Крупная нефтяная компания Exxon полностью ушла из России после создания нового оператора «Сахалина-1».

полностью ушла из России после создания нового оператора «Сахалина-1». Газпром за 9,5 месяцев 2022 года снизил экспорт газа в дальнее зарубежье на 41,4%, до 89,3 млрд куб. м , заявили в компании.

, заявили в компании. Путин подписал указ , согласно которому военные смогут получать в собственность жилье большей площади , если доплатят из своих средств за дополнительные метры. Речь идет о россиянах , переселяющихся из закрытых военных городков.

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без согласия правообладателей но с выплатой им вознаграждения. Росреестр полностью перейдет на электронное взаимодействие с юрлицами с 1 января 2024 года — ТАСС.

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ведет переговоры о крупноузловой сборке иностранных автомобилей на своих мощностях сообщил глава компании Максим Соколов. Возобновление производства Lada Vesta планируется на март 2023 года , сообщил Соколов.

Туристический поток по России с января по сентябрь 2022 года вырос почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 47 млн человек , по итогам года рост турпотока может составить около 5%, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

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Правительство России продлевает действие программы семейной ипотеки до июля 2024 года , заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

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Реакции политиков

Лиз Трасс заявила , что не будет подавать в отставку с поста премьера Великобритании на фоне призывов ряда однопартийцев.

заявила что не будет подавать в отставку с поста премьера Великобритании на фоне призывов ряда однопартийцев. Сегодня были нанесены удары по энергетической инфраструктуре в Киеве , в Сумской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщает премьер-министр страны Денис Шмыгаль .

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«Мы размахивали, что сейчас возьмем Херсон, возьмем Сватово — сейчас все возьмем, но немного не так со взятием сейчас дела обстоят, не все так просто», — сказал Арестович.

Реакции: люди , сообщества

Илон Маск подчеркнул важность Крыма для России и предупредил об опасности ядерной войны.

«Нравится это кому-то или нет, но Крым абсолютно точно рассматривается Россией как ключевая часть России. Крым также имеет критическое значение для национальной безопасности России, так как это южная военно-морская база. С ее точки зрения потеря Крыма — это то же самое, что для США потеря Гавайев и Перл-Харбора», — считает он.

Петиция с требованием законодательно запретить на Украине показ российских фильмов и ограничить распространение российской литературы собрала более 25 тыс. голосов , что обязывает президента страны Владимира Зеленского дать на нее публичный ответ — ТАСС.

, что обязывает президента страны Владимира Зеленского дать на нее публичный ответ — ТАСС. Задачи в рамках частичной мобилизации в Москве выполнены в полном объеме , столичные пункты сбора мобилизованных остановили работу , заявил военный комиссар столицы полковник Максим Локтев.

Он отметил, что обращения от добровольцев продолжают поступать. По его словам, комиссариат Москвы будет рассматривать заявления добровольцев и принимать по ним персональные решения.

Российский книжный союз направил обращение председателю комитета Государственной думы по информполитике Александру Хинштейну с просьбой пояснить , являются ли некоторые сюжеты в произведениях из перечня классической литературы и списка школьной программы пропагандой отрицания семейных ценностей.

В качестве примеров РКС приводит отрывки из «Грозы» Александра Островского, «На дне» Максима Горького, «Тихого Дона» Михаила Шолохова, «Морфия» Михаила Булгакова, «Лолиты» Владимира Набокова, «Собора Парижской Богоматери» Виктора Гюго, «Илиады» Гомера и других.

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Гагаринский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении актера Артура Смольянинова о дискредитации Вооруженных сил России. Актеру грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Чиновники , командированные на новые территории РФ , будут получать зарплату в двойном размере и суточные в 8,4 тыс. рублей, следует из указа президента Владимира Путина.

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Хорошего вторника! Вот что произошло 16 октября: «Воздушная тревога на Украине, Европа против «дорогой жизни», а Маск смирился с убытками от Старлинк».