В течение суток Вооруженные Силы РФ продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении сорвана попытка наступления 92 механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами. Также уничтожены три гаубицы М777 и наведенная ВСУ переправа через реку Оскол.

На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец. В районе Торского лесничества сосредоточенным огнем российской артиллерии поражен штурмовой отряд ВСУ.

На Запорожском направлении российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное ДНР. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты.

На Криворожском направлении противник в течение суток силами до трех батальонов, в том числе одного танкового, предпринимал попытки прорыва обороны российских войск. В ходе ожесточенных боев подразделения российской армии удержали занимаемые позиции, нанеся значительные потери противнику.

Уничтожено более 250 украинских военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии.

На Андреевском и Николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки противника силами до мотопехотной роты каждая. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Кроме того, ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции и станция контрбатарейной борьбы.

Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 350 украинских военнослужащих, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, восемь единиц специальной автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены три пункта управления, 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 141 районе. Уничтожено пять складов боеприпасов. Средствами ПВО сбито 11 беспилотников, перехвачено 8 снарядов HIMARS и «Ольха».