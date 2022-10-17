Воздушная тревога на Украине, Европа против «дорогой жизни», а Маск смирился с убытками от Старлинк. Что еще произошло 16 октября

Главное за 16 октября
Минобороны РФ, брифинг 16 октября
В течение суток Вооруженные Силы РФ продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
На Купянском направлении сорвана попытка наступления 92 механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами. Также уничтожены три гаубицы М777 и наведенная ВСУ переправа через реку Оскол.
На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец. В районе Торского лесничества сосредоточенным огнем российской артиллерии поражен штурмовой отряд ВСУ.
На Запорожском направлении российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное ДНР. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты.
На Криворожском направлении противник в течение суток силами до трех батальонов, в том числе одного танкового, предпринимал попытки прорыва обороны российских войск. В ходе ожесточенных боев подразделения российской армии удержали занимаемые позиции, нанеся значительные потери противнику.
Уничтожено более 250 украинских военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии.
На Андреевском и Николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки противника силами до мотопехотной роты каждая. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Кроме того, ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции и станция контрбатарейной борьбы.
Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 350 украинских военнослужащих, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, восемь единиц специальной автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены три пункта управления, 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 141 районе. Уничтожено пять складов боеприпасов. Средствами ПВО сбито 11 беспилотников, перехвачено 8 снарядов HIMARS и «Ольха».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2247 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5830 танков и других боевых бронированных машин, 870 боевых машин РСЗО, 3480 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Владимир Зеленский заявил, что в районе Соледара и Бахмута (Артемовска) идут «очень тяжелые бои».
- Воздушная тревога была объявлена в воскресенье во всех областях Украины.
- В Москве в воскресенье прошли переговоры российской стороны с представителями ООН по зерновой сделке, в рамках которой из украинских портов вывозится продовольствие, застрявшее там после начала боевых действий, сообщили в российском МИДе.
- Общая численность военнослужащих РФ в составе региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тыс. человек, сообщили ТАСС в Минобороны республики.
Экономика, что с ней происходит
- Введение потолка цен на газ нарушит условия действующих контрактов и повлечет за собой прекращение поставок со стороны Газпрома, заявил глава холдинга Алексей Миллер. Россия может перенаправить по новым газотранспортным маршрутам через Черное море в Турцию значительные объемы газа, сопоставимые с поставками по «Северным потокам», сказал он.
- Еврокомиссия разработала временный механизм «динамического ценового ограничения для транзакций» на виртуальном хабе TTF в Нидерландах, сообщает Bloomberg. Еврокомиссия ожидает, что инструмент «поможет избегать крайней волатильности и скачков цен, а также спекуляций, которые могут затруднить поставки природного газа некоторым государствам—членам» ЕС.
- Порядка 4,7 млн итальянцев, а это около 10,7% населения за последние девять месяцев не оплатили один или несколько счетов за электричество и газ на фоне роста цен на энергоносители.
- Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах предупредил, что нынешний энергетический кризис и высокий уровень инфляции могут привести к закрытию больниц уже в ближайшем будущем.
- Более 7,5 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках черноморской инициативы.
- Площадь посевов пшеницы сократится на Украине более чем на 20%, а ячменя — на 30%. Об этом в воскресенье заявил министр аграрной политики Николай Сольский.
- По итогам этого года российский фармрынок может вырасти на 20% и достичь объема 2,8−2,9 трлн руб., следует из данных отчета консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение McKinsey), сообщил РБК.
- 6 из 27 стран Евросоюза в июне восстановили и экспорт, и импорт в торговле с Россией как минимум до уровня февраля: это Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония, подсчитало РИА Новости.
- Власти ДНР планируют отремонтировать более 560 км дорог в регионе, в этом году были отремонтированы 300 км. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Реакции политиков
- Си Цзиньпин на выступлении на XX съезде КПК заявил, что Китай против гегемонии, политики силы, вмешательства во внутреннюю политику других стран и двойных стандартов. «Китай никогда не будет осуществлять гегемонию и экспансию», — заключил он.
- Никто не хочет ядерной катастрофы, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Запорожской атомной электростанции.
- Сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель выступила за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» и скорейшие мирные переговоры с участием Москвы по Украине.
- Президент США Джо Байден назвал ошибкой экономический план премьера Великобритании Лиз Трасс. Депутаты Консервативной партии Великобритании в понедельник обсудят возможную отставку Лиз Трасс.
Реакции: люди, сообщества
- Около 60 тыс. человек, недовольных ростом цен и работой проевропейского правительства Молдавии, приняли участие в акции протеста оппозиции в центре Кишинева в воскресенье, сообщает ТАСС.
- Свыше тысячи человек в субботу приняли участие в демонстрации протеста против роста цен на энергоносители и продукты питания в Лейпциге. Об этом сообщило агентство DPA.
- Крупная манифестация против «дорогой жизни» и политики французских властей, организованная левыми политическими партиями страны, прошла в центре Парижа.
Информация, которую вы могли пропустить
- Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что заплатит 100 тыс. долларов за передачу бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен.
- Илон Маск пообещал, несмотря на убытки, продолжить финансировать систему спутникового интернета Starlink в Украине. Ежемесячные траты на работу сервиса бизнесмен оценивал в 20 млн долларов. Маск передумал, спустя несколько дней после отказа от финансирования сети на Украине, после того как попал под огонь критики.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
- USD 63,06₽
- EUR 62,47₽
Хорошего дня! Вот что произошло 15 октября: «Срыв операции по захвату ЗАЭС, восстановление „Дружбы“, и 180 тыс. рублей за отсрочку».