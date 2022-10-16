Срыв операции по захвату ЗАЭС, восстановление «Дружбы», и 180 тыс. рублей за отсрочку. Что еще произошло 15 октября

Купянском направлении противником наступательных действий не велось. Российской артиллерией осуществлялось поражение огневых позиций ВСУ на дальних подступах для пресечения атак на российские позиции. Уничтожено до 80 военнослужащих, два танка, 9 боевых бронированных машин, а также полевой склад с боеприпасами. Сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол.

На Краснолиманском направлении ВСУ предпринимали попытки вести разведку боем. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь пикапов.

В ночь с 13 на 14 октября на Запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции. По уточненным данным, в результате ударов армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища рядом с населенным пунктом Осокоровка Херсонской области, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты. В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации второго батальона 65 механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье уничтожено более 160 украинских военнослужащих.

На Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления. В результате активных действий российских войск все атаки были отражены. Уничтожено около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Кроме того, российской артиллерией уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 142 районах. Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Средствами противовоздушной обороны сбит Су-25. Также перехвачены 10 беспилотников. Кроме того, уничтожены в воздухе 18 снарядов HIMARS и «Ольха». В районе Каховской ГЭС сбиты две противорадиолокационные ракеты HARM.