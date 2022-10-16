Срыв операции по захвату ЗАЭС, восстановление «Дружбы», и 180 тыс. рублей за отсрочку. Что еще произошло 15 октября

Главное за 15 октября
Минобороны РФ, брифинг 15 октября
Купянском направлении противником наступательных действий не велось. Российской артиллерией осуществлялось поражение огневых позиций ВСУ на дальних подступах для пресечения атак на российские позиции. Уничтожено до 80 военнослужащих, два танка, 9 боевых бронированных машин, а также полевой склад с боеприпасами. Сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол.
На Краснолиманском направлении ВСУ предпринимали попытки вести разведку боем. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь пикапов.
В ночь с 13 на 14 октября на Запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции. По уточненным данным, в результате ударов армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища рядом с населенным пунктом Осокоровка Херсонской области, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты. В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации второго батальона 65 механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье уничтожено более 160 украинских военнослужащих.
На Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления. В результате активных действий российских войск все атаки были отражены. Уничтожено около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Кроме того, российской артиллерией уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 142 районах. Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.
Средствами противовоздушной обороны сбит Су-25. Также перехвачены 10 беспилотников. Кроме того, уничтожены в воздухе 18 снарядов HIMARS и «Ольха». В районе Каховской ГЭС сбиты две противорадиолокационные ракеты HARM.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2236 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5792 танка и других боевых бронированных машин, 869 боевых машин РСЗО, 3475 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Первые эшелоны российских военнослужащих региональной группировки войск прибыли в Белоруссию, сообщило Минобороны соседнего государства в своем Telegram-канале.
- Работы по усилению пролетов левой части Крымского моста завершены, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
- В Киевской области после утреннего обстрела пострадал объект энергетической инфраструктуры, заявили в Укрэнерго. Возможны веерные отключения света.
- На полигоне Западного военного округа Белгородской области был совершен теракт, сообщает Минобороны. По данным ведомства, двое граждан одной из стран СНГ открыли стрельбу, погибли 11 человек, 15 пострадали.
Экономика, что с ней происходит
- Поврежденный участок трубопровода «Дружба» в субботу был восстановлен, прокачка нефти возобновлена по двум трубам западного участка, сообщил польский оператор, компания PERN.
- Владимир Путин подписал указ, дающий ЦБ право выдавать разрешения на вывоз из страны иностранной валюты более чем 10 тыс. долларов. Кроме того, документ ограничивает сделки «недружественных» нерезидентов, которые имеют более 1% акций в российских финансовых организациях.
- Около 40% компаний ФРГ из-за энергокризиса были вынуждены уйти с тех или иных рынков, сообщила газета Welt am Sonntag.
- Германские «зеленые» выступили за продление сроков эксплуатации двух АЭС в стране до середины апреля 2023 года, поддержав предложение вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.
- Центр анализа угроз Microsoft выявил случаи кибератак на транспортные и логистические компании Украины и Польши с помощью нового вируса-вымогателя.
- Джереми Хант, назначенный в пятницу министром финансов Великобритании, признал, что ему придется сокращать бюджетные расходы и повышать налоги, чтобы обеспечить экономическую стабильность в стране.
- Правительство РФ одобрило выделение из резервного фонда субсидии в 1 млрд рублей для компенсации расходов Крымэнерго, которые связаны с обслуживанием и ремонтом оборудования, поставкой приборов учета и мероприятиями по антитеррористической защищенности в 2022 году.
- Украинские порты в пятницу покинули три судна с кукурузой и пшеницей. Одно из них направляется в Испанию, другое — в Тунис и третье — в Алжир.
- Владимир Путин подписал указ о выведении из-под действия специальных экономических мер банка НБР, который создан странами-членами БРИКС, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Международного инвестиционного банка, Международного банка экономического сотрудничества и Российско-киргизского фонда развития. Документ опубликован на портале правовой информации.
- Министр финансов Украины Сергей Марченко стал главой совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда на 2023 год.
Реакции политиков
- В конфликте на Украине нужно не искать виновных, а добиться мира. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC.
«Я недавно сказал о том, что мир занят сейчас проблемой и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди», — сказал он и призвал сначала остановить боевые действия и договориться. «А потом будем разбираться, кто прав, а кто виноват. Наверное, это нормальная формула», — подчеркнул Лукашенко.
- Владимир Зеленский сообщил, что в стране восстановили 15 объектов энергосистемы, пострадавших из-за обстрелов. Он уточнил, что в ряде городов и районов продолжаются веерные отключения электричества.
- Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что стране необходима армия сдерживающей силы, потому что надо готовиться к затяжной войне в условиях санкций, которые сотрясают экономику Европы.
Реакции: люди, сообщества
- Фракция ЛДПР считает, что нужно установить срок не менее месяца для проведения переподготовки мобилизованных россиян перед отправкой на Украину. Данное предложение озвучено в письме на имя Михаила Мишустина.
- Илон Маск обвинил Россию в попытках «убить» сеть Starlink, используемую украинскими военными. По его словам, несмотря на то что SpaceX выделила много ресурсов для защиты сети, «Starlink все еще может умереть».
Информация, которую вы могли пропустить
- Российская группировка хакеров KillNet сообщила о блокировке десяти сайтов государственных ведомств Болгарии, в том числе сайта болгарского президента. Хакеры заявили, что так они приговорили правительство Болгарии «к сетевому краху и позору».
- Сотрудников университета «Синергия» обвинили в продаже справок для отсрочки от мобилизации. Нарушителей уже выявили, возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе вуза. Источники агентства «Москва» в полиции рассказали о свыше 800 фактов фиктивного приема в «Синергию» для отсрочки, за каждую справку сотрудники брали 180 тыс. рублей.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:
- USD 63,06₽
- EUR 62,47₽
Хорошего дня! Вот что произошло 14 октября: «Стало известно, когда завершится мобилизация, энергоснабжение Украины восстановлено, а у „Авито“ будет русский владелец».