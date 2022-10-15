Стало известно, когда завершится мобилизация, энергоснабжение Украины восстановлено, а у «Авито» будет русский владелец. Что еще произошло 14 октября

Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в Львовской области поражен арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов.

Высокоточным оружием ВКС России в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики.

Ракетными ударами ВКС России в районе Николаева поражены подразделения 59 мотопехотной бригады ВСУ и формирования наёмников «Иностранный легион». Потери противника составили более 170 военнослужащих и боевиков.

На Купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск. На дальних подступах огнем артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На Краснолиманском направлении в течение суток подразделения ВСУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение. Остатки украинских подразделений отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре автомобиля.

На Времевском направлении в ходе преследования отступающих подразделений ВСУ российские войска овладели господствующими высотами. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

На Николаево-Криворожском направлении все атаки российскими войсками отражены. В результате огневого поражения уничтожено более 130 украинских военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин и 7 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России сбит самолет Су-24, средствами ПВО за сутки сбиты 15 беспилотников. Кроме того, в воздухе уничтожены 14 снарядов HIMARS и «Ольха».