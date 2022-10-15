Стало известно, когда завершится мобилизация, энергоснабжение Украины восстановлено, а у «Авито» будет русский владелец. Что еще произошло 14 октября

Главное за 14 октября
Минобороны РФ, брифинг 14 октября
Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в Львовской области поражен арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов.
Высокоточным оружием ВКС России в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики.
Ракетными ударами ВКС России в районе Николаева поражены подразделения 59 мотопехотной бригады ВСУ и формирования наёмников «Иностранный легион». Потери противника составили более 170 военнослужащих и боевиков.
На Купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск. На дальних подступах огнем артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
На Краснолиманском направлении в течение суток подразделения ВСУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение. Остатки украинских подразделений отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре автомобиля.
На Времевском направлении в ходе преследования отступающих подразделений ВСУ российские войска овладели господствующими высотами. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.
На Николаево-Криворожском направлении все атаки российскими войсками отражены. В результате огневого поражения уничтожено более 130 украинских военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин и 7 автомобилей.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.
Оперативно-тактической авиацией ВКС России сбит самолет Су-24, средствами ПВО за сутки сбиты 15 беспилотников. Кроме того, в воздухе уничтожены 14 снарядов HIMARS и «Ольха».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 322 самолета, 161 вертолет, 2226 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5753 танков и других боевых бронированных машин, 869 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3473 орудия полевой артиллерии и миномета.
- ЛНР и Украина произвели обмен пленными, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова. В ЛНР вернули 10 военнослужащих Народной милиции.
- Движение грузового транспорта по Крымскому мосту могут возобновить к вечеру 15 октября. Об этом заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
- Союзные силы готовятся к заходу в город Артемовск, заявил представитель силовых структур ЛНР.
- В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции из-за возможных провокаций от некоторых соседних стран.
- На всей территории Украины после российских ракетных ударов восстановлено энергоснабжение.
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ходе консультаций с Россией и Украиной удалось приблизиться к созданию зоны безопасности на Запорожской АЭС.
Экономика, что с ней происходит
- Французская компания Danone начинает процесс передачи бизнеса в России, сообщается на ее сайте. Речь идет о бизнесе по производству молочных и растительных продуктов, к этому подразделению компании в том числе относятся марки Danone, «Простоквашино» и Activia. В начале апреля Danone исключала уход из России.
- Платежная система «Мир» не будет использоваться на Шри-Ланке, так как это чревато санкциями США, сообщил в Твиттере Центробанк страны.
- Правительство выделило более 1,6 млрд рублей на поддержку российских дальнобойщиков, у которых на территории Украины конфисковали транспорт и грузы. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.
- Неполное использование ФГИС «Зерно», которая должна отслеживать все поставки урожая, может привести к финансовым проблемам аграриев. Минсельхоз планирует сделать работу в системе обязательной для получения субсидий на производство и реализацию зерновых.
- Переговоры делегаций Турции и РФ по газовому хабу начнутся на следующей неделе, место определяется, сообщили РИА Новости.
- Задолженность по дивидендным выплатам российским инвесторам в части американских акций может достигать 200 млн долларов. «СПБ биржа» со следующей недели намерена начать подготовку к выплатам, которые могут занять несколько месяцев.
- Евросоюз заморозил активы российского бизнеса на 17,4 млрд евро, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
- Правительство готовится докапитализировать ОАО РЖД еще на 217 млрд рублей помимо выделенных весной 250 млрд рублей. Средства могут быть выделены из ФНБ и пойдут на снижение долговой нагрузки.
- Российское правительство определилось с компанией, которая займется восстановлением Крымского моста. Все работы поручили компании «Нижнеангарскстрой».
- ЦБ РФ сообщил о постепенном исчерпании весеннего укрепления курса рубля.
- Интер РАО купило энергомашиностроительные активы Siemens Energy в РФ.
Реакции политиков
- Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны в начале частичной мобилизации предполагало меньшую цифру, чем 300 тыс. человек. «На данный момент мобилизовано 222 тыс. человек. Никаких дополнительных действий по мобилизации не планируется. В них нет необходимости. Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — сказал он.
- Главное из совместного заявления руководителей Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана:
— РФ и страны Центральной Азии будут противодействовать терроризму, экстремизму, нелегальной миграции, производству и обороту наркотиков;
— Россия и страны Центральной Азии приветствуют создание под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка;
— Россия и страны Центральной Азии будут принимать меры по недопущению разжигания розни на национальном, культурном, языковом или религиозном основаниях.
— Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан намерены расширять практику взаимных расчетов в национальных валютах.
- Франция не будет направлять на Украину дальнобойные средства ПВО и ограничится поставками систем ближнего радиуса действия — еженедельник Le Journal du Dimanche.
Реакции: люди, сообщества
- Совладелец «Альфа-банка Украина» Михаил Фридман в письме главе Нацбанка Украины Андрею Пышному заявил, что собственники готовы безвозмездно отдать акции банка государству или другому акционеру, сообщает «Интерфакс-Украина». Фридман предложил также еще один выход — акционеры «Альфа-банка Украина» докапитализируют его на 1 млрд долларов.
- В Волновахе открыли памятник бывшему командиру батальона «Спарта» Владимиру Жоге, который погиб 5 марта 2022 года. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
- Жители Украины назвали Владимира Зеленского одним из наиболее выдающихся украинцев всех времен. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг». В первую пятерку «Народного топа» вошли: Тарас Шевченко — 63,9%; Владимир Зеленский — 29,8%; Леся Украинка — 19,6%; Богдан Хмельницкий 17,3%; Степан Бандера — 12,8%. Опрос проводился 8−9 октября посредством телефонных интервью. В нем приняли участие 1000 человек, пишет РБК.
Информация, которую вы могли пропустить
- Акции крупнейшего в России сервиса объявлений Avito купит холдинг «Кисмет капитал груп» бывшего директора «МегаФона» Ивана Таврина. «Авито» принадлежит нидерландской инвесткомпании Prosus, которая входит в южноафриканский инвестхолдинг Naspers.
- Китайские экспортеры зимней одежды вынуждены работать сверхурочно, чтобы выполнить все заказы на теплые водолазки, поступающие из Европы, пишет Global Times.
- Минюст РФ объявил СМИ-иноагентами журналистов: Ивана Жадаева, Кирилла Харатьяна, Владимира Рувинского, Веронику Куцылло, Антона Долина и Наталью Телегину.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 63,06₽
- EUR 62,47₽
Хорошего дня! Вот что произошло 13 октября: «Газовый хаб в Турции, новая отсрочка от мобилизации, а СДЭК торгует Uniqlo».