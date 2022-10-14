Газовый хаб в Турции, новая отсрочка от мобилизации, а СДЭК торгует Uniqlo. Что еще произошло 13 октября

Что произошло 13 октября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 13 октября

Минобороны РФ , брифинг 13 октября На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать населенные пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области. Российскими войсками все атаки отражены. Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь единиц автомобильной техники. На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ предприняли очередную попытку силами до двух батальонных тактических групп форсировать реку Жеребец для овладения населенными пунктами Стельмаховка и Розовка ЛНР. Уничтожено два танка, пять боевых машин пехоты, два пикапа и около 60 украинских военнослужащих. На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ вели наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп. Действиями российских войск все атаки отражены. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах. Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Истребительной авиацией сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Российскими средствами ПВО сбит Су-27 воздушных сил Украины. Также уничтожены 12 беспилотников. Кроме того, перехвачены 16 снарядов американских РСЗО HIMARS, а также украинских «Ольха». Сбиты 10 американских противорадиолокационных ракет HARM. Всего с начала спецоперации уничтожены: 321 самолет, 161 вертолет, 2211 беспилотников, 380 зенитных ракетных комплексов, 5720 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин РСЗО, 3467 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6529 единиц спецтехники.

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Экономика , что с ней происходит

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Реакции политиков

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Реакции: люди , сообщества

Уехавшие из России Алла Пугачева и Земфира встретились в Израиле.

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Компания SpaceX , принадлежащая Илону Маску , уведомила Минобороны США , что более не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине , сообщила телекомпания CNN.

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