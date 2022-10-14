14 октября
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Политика

Газовый хаб в Турции, новая отсрочка от мобилизации, а СДЭК торгует Uniqlo. Что еще произошло 13 октября

Что произошло 13 октября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 13 октября

Минобороны РФ, брифинг 13 октября

На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать населенные пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области. Российскими войсками все атаки отражены.

Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь единиц автомобильной техники.

На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ предприняли очередную попытку силами до двух батальонных тактических групп форсировать реку Жеребец для овладения населенными пунктами Стельмаховка и Розовка ЛНР.

Уничтожено два танка, пять боевых машин пехоты, два пикапа и около 60 украинских военнослужащих.

На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ вели наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп.

Действиями российских войск все атаки отражены. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах.

Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Истребительной авиацией сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.

Российскими средствами ПВО сбит Су-27 воздушных сил Украины.

Также уничтожены 12 беспилотников.

Кроме того, перехвачены 16 снарядов американских РСЗО HIMARS, а также украинских «Ольха».

Сбиты 10 американских противорадиолокационных ракет HARM.

Всего с начала спецоперации уничтожены: 321 самолет, 161 вертолет, 2211 беспилотников, 380 зенитных ракетных комплексов, 5720 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин РСЗО, 3467 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6529 единиц спецтехники.

  • Отсрочка от мобилизации полагается отцам, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 16 лет. О расширении числа граждан, претендующих на отсрочку, со ссылкой на соответствующее указание Генштаба ВС РФ пишет уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
  • Российский президент Владимир Путин встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Вот основные его заявления:

— Поставки российского газа в Турцию идут в полном объеме, в соответствии с заявками;
— Предлагаемый к созданию газовый хаб в Турции может стать площадкой для определения цены на голубое топливо, которая исключит политизацию этого вопроса;
— Турция оказалась самым надежным партнером для поставок газа в Европу.

Экономика, что с ней происходит

  • Ремонт «Северного потока» может потребовать замены значительной части трубы, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
  • Введение потолка цен на российскую нефть в дальнейшем могут распространить и на страны ОПЕК+, заявил глава «Газпром нефти».
  • Инвестиции в нефтяную сферу по всему миру были искусственно снижены с 700 млрд долларов до 300 млрд долларов в год. Это привело к проблемам в отрасли, которые будут только нарастать, заявил вице-премьер Александр Новак.
  • Россия в сентябре сохранила добычу нефти на уровне августа — 9,74 млн баррелей в сутки, следует из отчета Международного энергетического агентства.
  • Правительство РФ назначило структуру «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф» управляющей компанией нового оператора «Сахалина-1».
  • Компания «Роснефть» обратилась к адвокатской конторе в ФРГ с целью оспорить через Федеральный административный суд решение правительства Германии о передаче под управление регулятора «дочки» Rosneft Deutschland. Об этом сообщила газета Handelsblatt.
  • Потребительские цены в России в сентябре 2022 года выросли на 0,05% после трех месяцев снижения, сообщается в материалах ЦБ.
  • Всемирный банк до конца октября предоставит Украине еще 530 млн долларов. Как отметил президент ВБ Дэвид Мэлпас, всего к настоящему времени организация выделила Киеву 11 млрд долларов.
  • Правительство РФ выделит дополнительно в этом году 1 млрд рублей на энергетическую инфраструктуру Крыма, в том числе на защищенность сетей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
  • Правительство РФ дополнительно выделит регионам 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет — ТАСС.
  • Россия может стать главным экспортером подсолнечного масла в мире, а себя обеспечит более чем на 200% - ТАСС.
  • Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» зафиксировала обеспечение рынка комплектующих для иномарок на 50% за счет параллельного импорта, сообщает газета «Известия».
  • Товары Uniqlo появились на платформе CDEK.Shopping. В пресс-службе СДЭК подтвердили, что завозят товары Uniqlo из Польши в Россию.
  • Ритейлер техники и электроники DNS закрыл 150 магазинов в 2022 году, сообщил президент компании Дмитрий Алексеев.
  • Порядка 8 тыс. сотрудников IKEA в России получили денежную компенсацию при увольнении и помощь в поиске новой работы. При этом 700 человек остаются в штате, сообщил источник, близкий к руководству компании.

Реакции политиков

  • Владимир Путин обратил внимание на попытку диверсии на газопроводе «Турецкий поток».
  • РФ не будет подсказывать Вашингтону, как начать диалог с Москвой. Россия будет готова рассмотреть сигнал о готовности к диалогу, когда такой поступит, заявил глава МИД Сергей Лавров.
  • Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал одной из важнейших задач создание в новых российских регионах полноценных структур государственной власти. Он добавил, что «в соответствии с поручением президента эта большая работа уже начата». «Вести ее будем системно, создавая там эффективный государственный механизм».
  • Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос «Известий» о том, может ли Россия оказаться в изоляции. Упомянув недружественные государства, пресс-секретарь президента РФ отметил, что «весь мир больше, чем перечисленные страны». По его словам, Россия будет продолжать активный диалог со странами, которые в этом заинтересованы.

Реакции: люди, сообщества

  • Уехавшие из России Алла Пугачева и Земфира встретились в Израиле.

«Не стала бы писать до окончания тура, если бы… Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать — вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе — певицы нашей страны», — написала Земфира.

  • Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, уведомила Минобороны США, что более не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, сообщила телекомпания CNN.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Приложение «ВКонтакте» вновь доступно в App Store на iOS, сообщила компания.
  • В Белоруссии после появления сообщений о планируемых провокациях со стороны некоторых сопредельных государств ввели режим контртеррористической операции, заявил глава МИД республики Владимир Макей в интервью газете «Известия».
  • Игры World of Tanks и World of Warships в России сменили названия на «Мир танков» и «Мир кораблей», сообщает российская студия Lesta Games, которая весной 2022 года получила от компании-разработчика Wargaming контроль над развитием российской и белорусской версий игр.
  • Почти 50 мобилизованных жителей Тверской области вернули домой после уточнения данных. По информации губернатора Игоря Рудени, причины возвращения — состояние здоровья и семейные обстоятельства.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ:

  • USD 63,75
  • EUR 62,58

Хорошего дня! Вот что произошло 12 октября: «Кто виноват в подрыве Крымского моста, Путин выступил на заседании энергокомплекса, а „Северные потоки“ можно отремонтировать».

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