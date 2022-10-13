Кто виноват в подрыве Крымского моста, Путин выступил на заседании энергокомплекса, а «Северные потоки» можно отремонтировать. Что еще произошло 12 октября

На Купянском направлении основные усилия ВСУ были сосредоточены на взятии Кисловки, которая была атакована силами трех украинских ротных тактических групп и иностранных наемников одновременно с трех направлений.

Активными действиями наших войск и сосредоточенным огнем российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции.

Кроме того, противник предпринимал безуспешные попытки наступления силами до трех рот в направлениях населенных пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики. Все атаки российскими войсками отражены.

Общие потери ВСУ и наемников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера «Кирпи».

На Краснолиманском направлении пресечены очередные безуспешные попытки противника форсировать. Уничтожено три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60 украинских военнослужащих.

На Запорожском направлении в районе населенного пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники. Уничтожено семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль.

На Криворожском направлении противник предпринимал попытки атаковать силами до двух батальонов населенные пункты Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области.

Уничтожен один танк, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и более 70 украинских военнослужащих.

На Андреевском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение выдвигавшимся подразделениям ВСУ для атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области.

Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих.

Кроме того, упреждающим огневым поражением были уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец и сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления ВСУ, 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах.

Также в районе города Запорожье поражены штаб националистического формирования «Правый сектор"* (запрещено на территории РФ), узел связи националистического формирования «Азов"* (запрещено на территории РФ) и два пункта временной дислокации иностранных наемников.

Уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.

В районе населенного пункта Шевченково Николаевской области уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук М-1».

Сбиты самолет Су-24 воздушных сил Украины, а также вертолет Ми-8.

Средствами ПВО за сутки уничтожены четыре украинских беспилотника.

Перехвачено 12 снарядов РСЗО HIMARS.