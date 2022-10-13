Кто виноват в подрыве Крымского моста, Путин выступил на заседании энергокомплекса, а «Северные потоки» можно отремонтировать. Что еще произошло 12 октября

Главное за 12 октября
Минобороны РФ, брифинг 12 октября
На Купянском направлении основные усилия ВСУ были сосредоточены на взятии Кисловки, которая была атакована силами трех украинских ротных тактических групп и иностранных наемников одновременно с трех направлений.
Активными действиями наших войск и сосредоточенным огнем российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции.
Кроме того, противник предпринимал безуспешные попытки наступления силами до трех рот в направлениях населенных пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики. Все атаки российскими войсками отражены.
Общие потери ВСУ и наемников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера «Кирпи».
На Краснолиманском направлении пресечены очередные безуспешные попытки противника форсировать. Уничтожено три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60 украинских военнослужащих.
На Запорожском направлении в районе населенного пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники. Уничтожено семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль.
На Криворожском направлении противник предпринимал попытки атаковать силами до двух батальонов населенные пункты Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области.
Уничтожен один танк, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и более 70 украинских военнослужащих.
На Андреевском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение выдвигавшимся подразделениям ВСУ для атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области.
Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих.
Кроме того, упреждающим огневым поражением были уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец и сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления ВСУ, 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах.
Также в районе города Запорожье поражены штаб националистического формирования «Правый сектор"* (запрещено на территории РФ), узел связи националистического формирования «Азов"* (запрещено на территории РФ) и два пункта временной дислокации иностранных наемников.
Уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.
В районе населенного пункта Шевченково Николаевской области уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук М-1».
Сбиты самолет Су-24 воздушных сил Украины, а также вертолет Ми-8.
Средствами ПВО за сутки уничтожены четыре украинских беспилотника.
Перехвачено 12 снарядов РСЗО HIMARS.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 319 самолетов, 161 вертолет, 2199 беспилотников, 380 зенитных ракетных комплексов, 5677 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин РСЗО, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6496 единиц спецтехники.
- В ФСБ установили организатора теракта на Крымском мосту. Им является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.
Также ФСБ установила 12 соучастников подготовки теракта на Крымском мосту, восемь из них задержаны. «В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления», — сообщили в ЦОС.
- В Киеве снова объявили воздушную тревогу. Жителей города просят направиться в укрытия.
- Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума «Российская экономическая неделя».
Экономика, что с ней происходит
- Венгрия достигла окончательной договоренности с Газпромом об отсрочке платежей за российский газ, сообщил глава МИД.
- Россия сможет обеспечить добычу нефти в нужных объемах, к 2025 году доля отечественного оборудования в этой сфере вырастет до 80% — ТАСС.
- Создать новую инфраструктуру в Черном море вместо восстановления «Северных потоков» будет быстрее, заявил глава Газпроса Алексей Миллер.
- «Северный поток» и «Северный поток — 2» можно отремонтировать, но это имеет смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации, объяснил Владимир Путин.
- Правительству России необходимо продлить программу социальной газификации после 2022 года. Об этом заявил Владимир Путин.
- Россия готовится к введению эмбарго Евросоюза на поставки нефти и нефтепродуктов, реализует проекты по переориентации ресурсов на Восток, заявил вице-премьер Александр Новак.
- Оператор польского участка нефтепровода «Дружба» заявил о разгерметизации на трубопроводе, причины неизвестны.
- США рассматривают введение полного запрета на российский алюминий, сообщило агентство Bloomberg. Вашингтон рассматривает три варианта: полный запрет на импорт, повышение пошлин и введение санкций против компании «Русал».
- Правительство России утвердило комплексную пятилетнюю государственную программу «Строительство», реализация которой начнется с января 2023 года, соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.
Реакции политиков
- Президент США Джо Байден призывал президента Украины Владимира Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь со стороны Вашингтона, пишет газета The Washington Post.
- «Переговоры о гарантиях безопасности России официально не сняты с повестки дня, но вопрос в готовности Запада к такому обсуждению», — заявил ТАСС замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что в России нет новой волны мобилизации. 10 октября Курская область заявила, что выполнила первое задание по мобилизации и получила второе. 11 октября о «новом мобилизационном задании» сообщила Ростовская область.
Реакции: люди, сообщества
- Россияне, постоянно проживающие в Германии, сообщают о попытках вручения им фальшивых повесток с требованием явиться в «военный комиссариат», якобы находящийся на территории дипмиссии РФ в Берлине. Гражданам рекомендуется игнорировать их и информировать о подобных случаях, говорится в заявлении посольства России в ФРГ.
- Российский космонавт Сергей Прокопьев стал командиром Международной космической станции, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Информация, которую вы могли пропустить
- Чехия с 25 октября запретит въезд в страну россиян с туристическими шенгенскими визами.
- Трудовой договор добровольцев приостанавливается по аналогии с мобилизованными гражданами, рабочее место за ними будет сохранено. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ:
- USD 63,75₽
- EUR 62,58₽
Хорошего дня! Вот что произошло 11 октября: «Продолжение массированных ударов, уходит ли «Алиэкспресс», и спектакль с Ахеджаковой отменили».