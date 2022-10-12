Продолжение массированных ударов, уходит ли «Алиэкспресс», и спектакль с Ахеджаковой отменили. Что еще произошло 11 октября

Главное за 11 октября
Минобороны РФ, брифинг 11 октября
Продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены.
На Купянском направлении противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск. В результате он отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.
На Краснолиманском направлении ВСУ силами до двух ротных тактических групп попытались в очередной раз форсировать реку Жеребец в ЛНР. Упреждающим огневым поражением две наводимые переправы разрушены.
Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и четыре пикапа. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66 механизированной бригады ВСУ попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и четыре пикапа.
На Запорожском направлении противник проводил контратаки силами трех ротных тактических групп. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк и три боевые бронированные машины.
На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп. Противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66 механизированной бригады ВСУ, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах.
Уничтожены две базы хранения топлива для украинской военной техники, пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск ВСУ «Приморье». Уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня HIMARS.
Сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины.
Средствами ПВО в воздухе за сутки уничтожены семь беспилотников, в том числе один ударный аппарат «Свитчблэйд-600». Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов РСЗО HIMARS, а также шесть американских противорадиолокационных ракет HARM.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотников, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин РСЗО, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы спецтехники.
- «Желтый» уровень террористической опасности введен в ближайших к Крымскому мосту районах, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
- Власти Херсонской области продлили до 25 октября введенные ранее из-за обстрелов со стороны Украины школьные каникулы и распространили их на всю территорию региона. Об этом сообщил на встрече с директорами школ региона министр образования области Михаил Родиков.
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Ростовская область получила новое задание по частичной мобилизации, сообщил губернатор Василий Голубев. «К его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. За соблюдением всех процедур будут в том числе следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий», — написал он.
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Владимир Путин провел встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в ходе которой заявил, что Россия открыта для диалога в отношении Запорожской АЭС.
Экономика, что с ней происходит
- МВФ улучшил прогноз по снижению ВВП РФ в 2022 году до 3,4% против июльского прогноза в 6% - ТАСС.
- Долг туроператоров за несостоявшиеся туры сократился с начала года в четыре раза, до 10 млрд рублей, сообщает Ростуризм.
- Производство хлеба и хлебобулочных изделий в РФ ежегодно составляет 6 млн тонн, закрывая внутренние потребности, сообщили в Минсельхозе. Есть предпосылки для снижения цен на хлеб, сообщила первый заместитель министра.
- Старейший американский банк BNY Mellon начинает принимать криптовалюты.
- Президент Владимир Путин продлил на 2023 год действие указа 2014 года об антисанкциях, предполагающих продэмбарго.
- Росалкогольрегулирование исключило дефицит крепкого алкоголя в России, отметив увеличение производства отечественного на фоне стабильного спроса, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.
- Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен отправятся 16 октября в Россию для проведения переговоров по зерновой сделке, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
- Японский автоконцерн Nissan передаст все активы в России, включая завод в Санкт-Петербурге, государству, сообщил Минпромторг. Они перейдут в собственность ФГУП «НАМИ» за символическую сумму с опционом обратного выкупа в течение шести лет/
- Минпромторг РФ не получал уведомлений от «AliExpress Россия» о приостановке деятельности. Об этом в кулуарах форума Ecom Retail Week-2022 сообщил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.
Реакции политиков
- Запад отказывается допускать РФ к расследованию инцидента с трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2», но не исключает участия американских экспертов, что является проявлением двойных стандартов, заявил глава МИД Сергей Лавров на телеканале «Россия — 1».
- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время проведенных с Владимиром Путиным переговоров подтвердил готовность своей страны быть посредником между РФ и Украиной, сообщило эмиратское информационное агентство WAM.
- Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «совершенно просчитался», начав военную спецоперацию на Украине.
- Большая семерка поддерживает целостность Украины, подтверждает ее право защищать признанную международным сообществом территорию — из заявлений лидеров стран G7.
Реакции: люди, сообщества
- Бывшие акционеры ЮКОСа добиваются возобновления слушаний по делу против РФ в Высоком суде Лондона, сообщила газета Financial Times.
Как указывает издание, бывшие акционеры настаивают на необходимости ареста российских активов в Великобритании, требуя от властей РФ выплаты компенсации в размере 50 млрд долларов.
- Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, заявил в Twitter, что не обсуждал с Владимиром Путиным план мирного урегулирования на Украине.
Ранее появились сообщения со ссылкой на информацию главы аналитического центра Eurasia Group Иэна Бреммера, что Маск несколько недель назад якобы обсуждал с Путиным урегулирование на Украине.
Информация, которую вы могли пропустить
- Бюст поэта Александра Пушкина, установленный в центре Киева, демонтировали, пишет ТАСС.
- Поезда «Ласточка» будут дополнительно назначены с 13 октября между Керчью и Анапой, говорится в сообщении Минтранса РФ. Поезда будут курсировать три раза в день.
- Московский театр «Современник» отменил показ 17 октября спектакля «Первый хлеб» с участием народной артистки РФ Лии Ахеджаковой по техническим причинам. 3 октября «Первый хлеб» был заменен на другой спектакль. Ранее постановка вызвала критику со стороны общественности из-за нецензурного монолога героини на могиле ветерана Великой Отечественной войны.
- Около 6,3 тыс. человек и 1,2 тыс. автомобилей перевезено с начала работы Керченской паромной переправы после теракта на Крымском мосту, говорится в сообщении Минтранса РФ.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ:
- USD 62,31₽
- EUR 60,8₽
Хорошего дня! Вот что произошло 10 октября: «Украина без света, Путин провел Совбез, а „Иль де Ботэ“ возобновляет работу в России».