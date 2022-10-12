Продолжение массированных ударов, уходит ли «Алиэкспресс», и спектакль с Ахеджаковой отменили. Что еще произошло 11 октября

Продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск. В результате он отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.

На Краснолиманском направлении ВСУ силами до двух ротных тактических групп попытались в очередной раз форсировать реку Жеребец в ЛНР. Упреждающим огневым поражением две наводимые переправы разрушены.

Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и четыре пикапа. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66 механизированной бригады ВСУ попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и четыре пикапа.

На Запорожском направлении противник проводил контратаки силами трех ротных тактических групп. Все атаки отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк и три боевые бронированные машины.

На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп. Противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66 механизированной бригады ВСУ, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах.

Уничтожены две базы хранения топлива для украинской военной техники, пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск ВСУ «Приморье». Уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня HIMARS.

Сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины.

Средствами ПВО в воздухе за сутки уничтожены семь беспилотников, в том числе один ударный аппарат «Свитчблэйд-600». Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов РСЗО HIMARS, а также шесть американских противорадиолокационных ракет HARM.