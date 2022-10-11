11 октября
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Политика

Украина без света, Путин провел Совбез, а «Иль де Ботэ» возобновляет работу в России. Что еще произошло 10 октября

Что произошло 10 октября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 10 октября

Минобороны РФ, брифинг 10 октября

Российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

На Купянском направлении противник силами четырех ротных тактических групп предпринимал неудачные попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Кисловка, Табаевка Харьковской области и Куземовка.

Все атаки подразделений ВСУ отражены. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники.

Активными действиями российских войск противник был отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, 9 танков, 16 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ, а также 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143 районах.

Уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

В районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть беспилотников.

Также сбиты в воздухе шесть снарядов американской РСЗО HIMARS, а также три противорадиолокационных ракеты HARM.

Кроме того, над населенным пунктом Высокое Херсонской области сбита баллистическая ракета «Точка-У».

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 318 самолетов, 159 вертолетов, 2188 беспилотников, 379 зенитных ракетных комплексов, 5604 танка и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин РСЗО, 3462 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6463 единицы спецтехники.

  • Серия крупных взрывов произошла в понедельник в Киеве, а также в ряде других регионов Украины, в том числе в Днепропетровской, Одесской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе объектам энергетики по всей стране.

  • Владимир Путин провел оперативное совещание Совбеза РФ.

  • Генассамблея ООН одобрила проведение открытого голосования по проекту резолюции с осуждением референдумов в Донбассе, передает ТАСС. Решение было принято простым большинством: 107 делегаций поддержали предложение, 13 выступили против, 39 воздержались. Россия выразила протест против процедуры голосования.

Экономика, что с ней происходит

  • Оператор «Северного потока — 2» снизил давление в неповрежденной нитке в качестве меры предосторожности, сообщили в компании.

  • Венгрия и Сербия договорились о сооружении нефтепровода между двумя странами для того, чтобы российская нефть из нефтепровода «Дружба» могла поступать в эти страны, сообщил официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

  • Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки «Ратник».

  • Расходы бюджета РФ на реализацию нацпроектов на 1 октября предварительно составили 2,2 трлн рублей, или 69,1% от плана, сообщили в Минфине.

  • Экспорт угля из России за семь месяцев 2022 года упал на 8,6%, однако падение было компенсировано ростом спроса на внутреннем рынке — вице-премьер РФ Александр Новак для журнала «Энергетическая политика».

  • Кабмин прорабатывает программу финансирования закупок оборудования из РФ для угольной отрасли с льготной ставкой в 3−5% на 5 лет.

  • Правительство РФ выделит еще 24 млрд рублей на расселение аварийного жилья с учетом того, что цены на стройматериалы и оборудование значительно выросли из-за санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

  • Главы Всемирного банка и Международного валютного фонда заявили о риске рецессии в мире. Президент Всемирного банка считает, что рецессия наступит в 2023 году, передает Reuters.

  • Украина с 11 октября приостановит экспорт электроэнергии из-за обстрелов энергетической инфраструктуры страны, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

  • Бывшая российская дочка Tetra Pak возобновила производство полноцветной упаковки, завод в Подмосковье работает бесперебойно, сообщили в компании.

  • Международная компания DHL опровергла планы по возобновлению экспресс-доставки по России.

  • Онлайн-ретейлер Ozon накануне временно приостановил прием заказов от жителей Крыма из-за перебоев в транспортном сообщении с полуостровом.

  • Банк «Хоум кредит» не может продолжать прием входящих и исходящих переводов в иностранной валюте из-за ограничений.

  • Сеть парфюмерии и косметики «Иль де ботэ» возобновляют свою работу в РФ с 10 октября, они откроются на месте торговых точек бренда Sephora, пишет газета «Ведомости».

Реакции политиков

  • Россию не допускают к расследованию диверсии на «Северных потоках», но бенефициар и так известен, заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

  • Решений об изменении статуса специальной военной операции на контртеррористическую или введении военного положения в отдельных регионах на данный момент не принималось, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что во Франции выступление Владимира Путина транслируется в прямом эфире на всех французских каналах.

«Про информационную блокаду России. Во Франции выступление российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Реакции: люди, сообщества

  • Власти Мюнхена могут отменить запланированный на 21 мая 2023 года концерт одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса из-за его позиции по Украине и Израилю, сообщила газета Suddeutsche Zeitung.

  • Власти Санкт-Петербурга не планируют отменять новогоднюю елку на Дворцовой площади, сообщил председатель бюджетно-финансового комитета Заксобрания города Михаил Барышников.

7 октября на совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства было решено отменить ранее запланированные новогодние мероприятия. Не состоятся концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда», благотворительный прием в Таврическом дворце.

Информация, которую вы могли пропустить

  • 10 октября в App Store вновь появилось приложение для банковских операций СБОЛ. Ранее Сбербанк рекомендовал клиентам установить именно такое приложение владельцам устройств Apple, на которых еще не установлен «Сбербанк онлайн».

  • Московский театр Ермоловой договорился о сотрудничестве с СКР. Работники ведомства и учащиеся образовательных учреждений СК смогут «приобщаться к театральному миру».

  • Мобилизованные из Алтайского края получат единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей. По словам губернатора региона Виктора Томенко, министерству социальной защиты края поручено подготовить документ о единовременной выплате.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ:

  • USD 62,31₽
  • EUR 60,8₽

Хорошего дня! Вот что произошло 9 октября: «По Крымскому мосту идут поезда, Турция предлагает место для встречи России и Запада, а Маск продолжает призывать к миру».

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