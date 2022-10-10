По Крымскому мосту идут поезда, Турция предлагает место для встречи России и Запада, а Маск продолжает призывать к миру. Что еще произошло 9 октября

На Купянском направлении противник силами двух батальонов предпринимал безуспешные попытки прорыва обороны российских войск. Все атаки противника отражены. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк и девять боевых бронированных машин. Кроме того, в результате огневого поражения выдвигавшихся резервов уничтожено около 60 украинских военнослужащих, два танка и три бронеавтомобиля.

На Краснолиманском направлении ВСУ вели разведку переднего края обороны российских войск и активных наступательных действий не предпринимали. Огнем артиллерии уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 17 боевиков, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и один автомобиль.

На Луганском направлении отбиты атаки противника. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

На Запорожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления. Все атаки подразделениями российских войск отражены. Уничтожено около 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады специального назначения «Барс» МВД Украины в районе города Запорожье.

На Николаево-Криворожском направлении в результате значительных потерь в живой силе и технике противник масштабных наступательных действий не предпринимал. Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 украинских военнослужащих, три танка, 41 боевая бронированная машина, три орудия и 7 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления, а также 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 163 районах. Уничтожены четыре склада боеприпасов и две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-24 и ударный вертолет Ми-24. Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть беспилотников. Также сбиты четыре снаряда HIMARS и пять снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха».