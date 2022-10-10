По Крымскому мосту идут поезда, Турция предлагает место для встречи России и Запада, а Маск продолжает призывать к миру. Что еще произошло 9 октября

Главное за 9 октября
Минобороны РФ, брифинг 9 октября:
На Купянском направлении противник силами двух батальонов предпринимал безуспешные попытки прорыва обороны российских войск. Все атаки противника отражены. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк и девять боевых бронированных машин. Кроме того, в результате огневого поражения выдвигавшихся резервов уничтожено около 60 украинских военнослужащих, два танка и три бронеавтомобиля.
На Краснолиманском направлении ВСУ вели разведку переднего края обороны российских войск и активных наступательных действий не предпринимали. Огнем артиллерии уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 17 боевиков, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и один автомобиль.
На Луганском направлении отбиты атаки противника. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей.
На Запорожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления. Все атаки подразделениями российских войск отражены. Уничтожено около 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады специального назначения «Барс» МВД Украины в районе города Запорожье.
На Николаево-Криворожском направлении в результате значительных потерь в живой силе и технике противник масштабных наступательных действий не предпринимал. Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 украинских военнослужащих, три танка, 41 боевая бронированная машина, три орудия и 7 автомобилей.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления, а также 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 163 районах. Уничтожены четыре склада боеприпасов и две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-24 и ударный вертолет Ми-24. Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть беспилотников. Также сбиты четыре снаряда HIMARS и пять снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 317 самолетов, 159 вертолетов, 2182 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5570 танков и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3460 орудий полевой артиллерии и минометов.
- По автомобильной части Крымского моста до особого распоряжения разрешено движение только легковых машин, железная дорога работает в штатном режиме, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
- Энергодар и пригороды обесточены с 8 октября после обстрелов, в городе нет воды и связи, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
- Владимир Путин назвал терактом взрыв на Крымском мосту. По его словам, за взрывом стоят украинские спецслужбы. Сотрудникам ФСБ удалось установить подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту, заявил глава СКР Александр Бастрыкин.
- За нападением на Крымский мост стояла Украина, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности из-за запрета правительства страны обсуждать взрыв.
- Украина взорвала почти все мосты на приграничной c Белоруссией территории, а также заминировала все дороги на границе, заявил председатель государственного пограничного комитета республики Анатолий Лаппо.
Экономика, что с ней происходит
- У Керченской переправы очереди на паром до Кубани ждут около 250 большегрузов, сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
- Михаил Мишустин подписал постановление о расширении возможностей использования льготных кредитов для закупки приоритетной импортной продукции.
- ЕС все тяжелее сохранять единство в вопросе санкций против России, заявила премьер Эстонии Кая Каллас в интервью The Telegraph.
- Минобороны Турции сообщило о выходе 17 судов из украинских портов в выходные в рамках продуктовой сделки.
- Шведский застройщик Bonava продал свой бизнес в России компании из Казани за 98 млн евро, говорится в пресс-релизе компании.
- РФ готова помогать беднейшим странам в преодолении продовольственных проблем, заявил Владимир Путин.
- Кабмин ФРГ собирается направить Украине новый пакет помощи объемом 11 млн евро в преддверии холодного времени года, сообщил журнал Der Spiegel. Речь идет о поставках курток, зимних палаток и другого снаряжения.
Реакции политиков
- Владимир Путин 10 октября проведет совещание с членами Совбеза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Россия стремится к миру, страна вела переговоры на протяжении 30 лет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Ведь вы посмотрите: на протяжении не только этих восьми лет, а тридцати лет мы вели диалог, убеждали, говорили. И в ситуации уже безысходности приняты были решения. Нам другого пути просто не оставили», — сказал он.
- Местом проведения переговоров между Россией и четырьмя странами Запада (США, Франция, Германия и Великобритания) может стать Стамбул, сообщил РИА Новости председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель.
- Посол Китая в США Цинь Ган выразил благодарность американскому предпринимателю Илону Маску за его предложение сделать Тайвань специальным административным районом КНР по примеру Гонконга. «Собственно, „мирное воссоединение“ и „одна страна — две системы“ — наши основные принципы решения тайваньского вопроса, это наилучший подход к осуществлению национального воссоединения», — написал дипломат в Twitter.
Реакции: люди, сообщества
- Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нужно немедленно провести мирные переговоры между Россией и Украиной. По его мнению, если этого не сделать, то мир может прийти к третьей мировой войне.
- Илон Маск считает, что вероятность ядерной войны стремительно растет. Об этом он написал в выходные в своем аккаунте в Twitter.
Информация, которую вы могли пропустить
- Все отели Крыма подтвердили, что дадут туристам возможность задержаться на сутки без оплаты, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
- Операции с российской национальной валютой в банках Египта, а также с картами российской платежной системы «Мир» вступят в силу в самое ближайшее время, сообщает египетская газета Al-Shorouk.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
- USD 61,25₽
- EUR 60,00₽
Хорошего понедельника! Вот что произошло 8 октября: «Взрыв на Крымском мосту, в столицах Европы прошли протесты, а на спецоперацию назначили нового командующего».