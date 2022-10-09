Взрыв на Крымском мосту, в столицах Европы прошли протесты, а на спецоперацию назначили нового командующего. Что еще произошло 8 октября

Главное за 8 октября
- На Крымском мосту утром взорвался грузовой автомобиль, загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма. Обрушены два пролета автомобильного полотна, ведущего из Краснодара в Керчь. Погибло три человека. Повреждена одна нитка автомобильной части, две полосы целы. После 16:00 начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. Оно открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой осмотра. После обследования прошло восстановление железнодорожной инфраструктуры на мосту. Железнодорожное движение полностью восстановлено.
Минобороны РФ, брифинг 8 октября
На Купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял попытки наступления. Все атаки ВСУ подразделениями российских войск успешно отражены. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля. Кроме того, в результате массированных ударов по выдвигавшимся резервам противника в Харьковской области, уничтожено более 110 украинских военнослужащих.
На Краснолиманском направлении, при очередной безуспешной попытке форсирования силами двух усиленных рот ВСУ реки Жеребец, российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов. В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 17 танковой и 92 механизированной бригад уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники.
На Южно-Донецком направлении отражена попытка контратаки подразделений 115 механизированной бригады ВСУ и 1 бригады президента Украины. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
На Запорожском направлении высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в городе Запорожье. Уничтожено более 160 бойцов.
На Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал попытки ведения наступательных действий силами трех батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии, прибывшего с Западной Украины. Все атаки украинских сил отражены. В результате нанесения российскими подразделениями огневого поражения противнику уничтожено более 240 украинских военнослужащих, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах. Уничтожены четыре склада боеприпасов. В районе населенного пункта Высшее Соленое Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск.
Истребительной авиацией ВКС России сбит украинский самолет МиГ-29. Средствами ПВО за сутки уничтожены 12 беспилотников. Кроме того, сбит в воздухе 21 снаряд HIMARS, а также баллистическая ракета «Точка-У».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 316 самолетов, 158 вертолетов, 2176 беспилотников, 379 зенитных ракетных комплексов, 5494 танка и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин РСЗО, 3457 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Решением Министра обороны Российской Федерации командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин.
- В течение суток город Энергодар и территория, прилегающая к атомной электростанции, дважды подвергались обстрелам со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня «Град». Всего было выпущено 15 ракет. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. Для обеспечения работы атомной электростанции задействованы резервные дизель-генераторы. В настоящее время завершаются ремонтные работы по восстановлению электроснабжения атомной электростанции и города Энергодар. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.
Экономика, что с ней происходит
- Саудовская Аравия не стремится использовать нефть в качестве оружия против США, решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти было принято в интересах мировой экономики. Об этом заявил телеканалу Fox News министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
- Итальянская экономика входит в стадию стагнации на фоне рекордно высокой инфляции и «энергетического шока». Согласно распространенному в субботу прогнозу Центра исследований итальянской ассоциации промышленников, рост ВВП в 2023 году будет близок нулю.
- Более 20% автозаправок на территории Франции испытывают проблемы с поставками или запасами топлива по состоянию на середину дня субботы, сообщает Le Figaro.
- Японские компании, входящие в консорциум Sodeco, который имеет в проекте «Сахалин-1» долю в 30%, изучают решение российской стороны о его переводе в российскую юрисдикцию и создании нового российского оператора.
- Сербские власти построят нефтепровод протяженностью 128 километров для того, чтобы осуществить подключение к нефтепроводу в Венгрии. Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации.
- Вопросы сооружения атомной электростанции и неэнергетического применения ядерных технологий находятся на повестке дня переговоров России и Индонезии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».
- Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко заявил, что порт Мариуполя начал принимать грузы с 7 октября.
- Фонд развития промышленности, созданный в Донецкой Народной Республике, направит порядка 2 млрд рублей в виде грантов и кредитов на поддержку предприятий и предпринимателей республики. Об этом в субботу сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.
- ФГУП «Запорожская атомная электростанция» создано в России с головным офисом в Москве.
- Ростуризм окажет меры поддержки туристическому бизнесу в Крыму после ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщила в субботу в своем Telegram-канале глава ведомства Зарина Догузова.
- Очередь из грузовых автомобилей на границе Литвы с Белоруссией в субботу увеличилась примерно до 1,5 тыс. фур.
Реакции политиков
- Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. На место происшествия выехали главы Минтранса и МЧС Виталий Савельев и Александр Куренков. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин ЧП на Крымском мосту и ликвидации последствий. Комиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.
- Минобороны Украины опубликовало твит про Крымский мост. «Ракетный крейсер „Москва“ и Керченский мост — два печально известных символа российской власти в украинском Крыму — исчезли. Что дальше, русские?» — говорится в сообщении военного ведомства Украины.
- «Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки — преступная логика круговой порукой связала натовские режимы». Так Мария Захарова прокомментировала благодарность бывшего министра иностранных дел Польши Сикорского в адрес США за подрыв «Северных потоков» и поздравление министра иностранных дел Эстонии Рейнсалу украинских подразделений специального назначения по поводу Крымского моста.
- Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны не намерены вводить санкции против России, «пока ущерб, который будет нанесен Сербии, не станет больше всего другого».
Реакции: люди, сообщества
- В Берлине перед бундестагом прошла акция против роста цен, участники требуют отмены антироссийских санкций и доступ к энергоносителям. На одном из плакатов было написано: «Я хочу российские газ и нефть».
- Собравшиеся на митинге в центре Вены потребовали снижения цен, отмены санкций против России и дружбы с Москвой.
- В Риме профсоюзы митинговали против повышения стоимости жизни, инфляции и роста энерготарифов.
Информация, которую вы могли пропустить
- Писателя Дмитрия Глуховского внесли в России в реестр СМИ-иноагентов.
- Президент Украины Владимир Зеленский в конце рабочей недели заявил, что подписал указ о признании российских южных Курильских островов «оккупированной Россией территорией Японии». По его словам, это решение — «справедливое, юридически безупречное, историческое».
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:
- USD 61,25₽
- EUR 60,00₽
Хорошего дня! Вот что произошло 7 октября: и «Отбиты атаки ВСУ, OBI превратится в HOBI или OBBI, а в Санкт-Петербурге хотели отменить Новый год».