На Купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял попытки наступления. Все атаки ВСУ подразделениями российских войск успешно отражены. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля. Кроме того, в результате массированных ударов по выдвигавшимся резервам противника в Харьковской области, уничтожено более 110 украинских военнослужащих.

На Краснолиманском направлении, при очередной безуспешной попытке форсирования силами двух усиленных рот ВСУ реки Жеребец, российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов. В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 17 танковой и 92 механизированной бригад уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники.

На Южно-Донецком направлении отражена попытка контратаки подразделений 115 механизированной бригады ВСУ и 1 бригады президента Украины. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

На Запорожском направлении высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в городе Запорожье. Уничтожено более 160 бойцов.

На Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал попытки ведения наступательных действий силами трех батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии, прибывшего с Западной Украины. Все атаки украинских сил отражены. В результате нанесения российскими подразделениями огневого поражения противнику уничтожено более 240 украинских военнослужащих, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах. Уничтожены четыре склада боеприпасов. В районе населенного пункта Высшее Соленое Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск.

Истребительной авиацией ВКС России сбит украинский самолет МиГ-29. Средствами ПВО за сутки уничтожены 12 беспилотников. Кроме того, сбит в воздухе 21 снаряд HIMARS, а также баллистическая ракета «Точка-У».