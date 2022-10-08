Отбиты атаки ВСУ, OBI превратится в HOBI или OBBI, а в Санкт-Петербурге хотели отменить Новый год. Что еще произошло 7 октября

Что произошло 7 октября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 7 октября

Минобороны РФ , брифинг 7 октября На Купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял неудачную попытку наступательных действий на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое. Уничтожено более 80 военнослужащих украинских вооруженных сил, пять танков, четыре боевые машины пехоты, десять единиц автомобильной техники, а также германская самоходно-артиллерийская установка с высокоточными боеприпасами. На Краснолиманском направлении при попытке форсирования подразделениями ВСУ реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов. В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 25 воздушно-десантной и 79 десантно-штурмовой бригад, а также 30 механизированной бригады уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники. Высокоточным ударом ВКС на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Поражены шесть пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 162 районах. Уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 56 механизированной бригады. Средствами ПВО в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8, уничтожено четыре беспилотника. В Херсонской области сбиты в воздухе 21 снаряд реактивных РСЗО HIMARS и «Ольха», а также четыре противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенного пункта Новая Каховка и Антоновского моста. Всего с начала спецоперации уничтожено: 315 самолетов, 158 вертолетов, 2164 беспилотника, 379 зенитных ракетных комплексов, 5448 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины РСЗО, 3453 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6360 единиц спецтехники.

На Николаево-Криворожском направлении противник силами до пяти батальонных тактических групп пытался вести наступательные действия. Атаки ВСУ и иностранных наемников отражены. Противник отброшен на исходные позиции. В ходе боевых действий разгромлена ротная тактическая группа 60 пехотной бригады ВСУ , за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих , семь танков , 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

батальонных тактических групп пытался вести наступательные действия. Атаки ВСУ и иностранных наемников отражены. Противник отброшен на исходные позиции. В ходе боевых действий разгромлена ротная тактическая группа 60 пехотной бригады ВСУ за сутки уничтожено более украинских военнослужащих танков боевых бронированных машин и автомобилей. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Иловайск в ДНР из РСЗО HIMARS , выпустив шесть ракет , сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов , связанных с военными преступлениями Украины.

Экономика , что с ней происходит

Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1» . Согласно документу , новому оператору передаются все права и обязанности действующего оператора проекта Exxon Neftegas Limited. Доли в новом операторе должны принадлежать «Сахалинморнефтегаз-шельф», «РН-Астра» и самому обществу.

. Согласно документу новому оператору передаются все права и обязанности действующего оператора проекта Exxon Neftegas Limited. Доли в новом операторе должны принадлежать «Сахалинморнефтегаз-шельф», «РН-Астра» и самому обществу. Страны ЕС за этот год сократили долю российского газа в импорте более чем в пять раз , с 41% до 7,5% , сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

с 41% до , сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Инфляция вернулась в Россию — цены за сентябрь выросли на 0,05% после трех месяцев дефляции подряд , сообщил Росстат.

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Владелец онлайн-магазина Lamoda сингапурская компания Global Fashion Group ( GFG) согласилась продать бизнес в России , Казахстане и Белоруссии бизнесмену Якову Панченко. Закрытие сделки произойдет в ближайшие месяцы. Панченко является владельцем компании Reviva Holdings Limited , управляющей в России универмагами под брендом Stockmann.

Билеты на популярные в последние две недели зарубежные и приграничные российские направления подешевели до уровня месячной давности. Например , срочный вылет в Стамбул или Дубай , который после объявления частичной мобилизации мог обойтись в 600−700 тыс. рублей, сейчас можно найти за 20 тыс. и 40 тыс. рублей соответственно.

Реакции политиков

Предупреждать граждан об ответственности по ст. 328 УК ( «Уклонение от прохождения военной службы») при частичной мобилизации неправомерно , заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Он привел постановление пленума Верховного суда от 2008 года, в котором говорится, что «субъектами преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК, являются граждане мужского пола от 18 до 27 лет, подлежащие призыву на срочную службу».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал , что после начала частичной мобилизации в стране между представителями правительства происходят разногласия , но это «рабочие споры». Никакого раскола в окружении президента Владимира Путина нет , заверил он.

Власти Санкт-Петербурга решили отменить в городе празднование Нового года. Отказаться решили от концерта на Дворцовой площади и Невском проспекте , традиционного фейерверка , благотворительного приема в Таврическом дворце и так далее.

«Сэкономленные средства будут использованы целевым образом по выделенной в бюджете Санкт Петербурга статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных», — сообщила администрация города.

Инициатива об отмене мероприятий, связанных с Новым годом и Рождеством в Петербурге и ряде других городов, не проработана, сообщил источник в администрации президента России, комментируя подобные сообщения.

Сведения о том , что в Республике Алтай по мобилизации никого не призвали «на данный момент» соответствуют действительности , сообщил РБК пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

При этом он указал, что подлежащим призыву гражданам вручили мобилизационные предписания, из них скомплектовали подразделение, но отправка состоится «с поступлением соответствующих указаний».

Максимов добавил, что с момента объявления частичной мобилизации в Республике Алтай более 50 человек добровольно пришли в военкоматы, чтобы быть мобилизованными. Еще около 20 человек заключили контракт о прохождении военной службы

Реакции: люди , сообщества

Количество украинских семей , обратившихся в британские органы в качестве бездомных , за месяц увеличилось на 22%, пишет британская газета The Independent.

По ее данным, около 1 915 украинских семей, которые являются бездомными или рискуют остаться без крова, с 24 февраля обратились за помощью в местные органы власти. Среди них 350 обратились за помощью за последний месяц.

После 21 сентября спрос россиян на услуги нотариусов вырос в 6,5 раз, спрос на консультации адвокатов — в 1,5 раза. Это следует из исследования онлайн-сервиса для поиска специалистов Профи , которое есть у «Коммерсанта».

По сравнению с периодом 11−20 сентября, россияне стали обращаться к нотариусам на 549% чаще. Наибольший рост спроса зафиксировали в Москве — 570%, а также в Санкт-Петербурге — 861%.

Российский «Мемориал», ранее признанный НКО-иноагентом и ликвидированный по решению суда, в пятницу стал лауреатом Нобелевской премии мира. Премию также получили украинские правозащитники из «Центра гражданских свобод» и белорусский адвокат Алесь Беляцкий. В Нобелевском комитете пояснили , что лауреаты «приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений , нарушений прав человека и злоупотребления властью». Между тем политики во всех трех странах такое решение раскритиковали.

Информация , которую вы могли пропустить

Рэпер Oxxxymiron включен в реестр физлиц-иноагентов. В список также попали активистка Ирина Сторожева и правозащитница Алена Попова.

На МКС встретили экипаж космического корабля Crew Dragon компании Space X Илона Маска. В составе миссии — Анна Кикина, первая из россиян , кто отправился в полет на этом аппарате.

На фоне военных действий на Украине российский сегмент Telegram рекордно вырос , подсчитали аналитики. С начала спецоперации и до 1 октября 2022 года число ежедневно активных авторов в Telegram выросло более чем в полтора раза ( на 58%) — РБК.

Ни одна другая соцсеть в России такого успеха добиться не смогла. Прирост ежедневно публикуемого контента в мессенджере также рекордный — плюс 24%.

Сервис Telegram. Pixabay.com

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