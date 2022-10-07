7 октября
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Политика

Взятие Зайцево, восьмой пакет санкций, а «Яндекс.Карты» отказались от политических границ. Что еще произошло 6 октября

Что произошло 6 октября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 6 октября

Минобороны РФ, брифинг 6 октября

На Купянском направлении противник силами до трех батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление. Действиями российских войск все атаки были отбиты. Уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, 5 танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

Уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 25 боевиков и два пикапа с установленными крупнокалиберными пулеметами.

В районе Нового Комара ДНР ударами армейской авиации ВКС России уничтожено до 60 военнослужащих 56 мотопехотной бригады ВСУ, два танка и пять единиц автомобильной техники.

На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.

В результате ракетных и авиационных ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 35 бригады морской пехоты ВСУ, 46 аэромобильной бригады ВСУ, 60 пехотной бригады уничтожено более 280 украинских военнослужащих и девять единиц военной техники.

Уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.

За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 173 районах.

Уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

В ходе контрбатарейной борьбы ракетными ударами поражены две украинские батареи РСЗО «Град».

Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два самолета воздушных сил Украины — один МиГ-29 и один Су-24.

Средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотников.

Кроме того, в воздухе сбиты три снаряда РСЗО «Ольха».

Всего с начала спецоперации уничтожено: 315 самолетов, 157 вертолетов, 2160 беспилотников, 379 зенитных ракетных комплексов, 5412 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины РСЗО, 3452 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6316 единиц спецтехники.

  • Союзные силы освободили населенный пункт Зайцево в ДНР, уничтожив более 120 военнослужащих двух бригад ВСУ, заявили в Минобороны РФ.
  • ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области официально внесены в Конституцию как российские регионы.
  • ЕС ввел восьмой пакет санкций против председателя правительства российской ВГА Херсонской области Сергея Елисеева, Юлии Чичериной, Николая Расторгуева, Олега Газманова, Александра Дугина, главы ЦИК Эллы Памфиловой, самого ЦИК, Госзнака.

Экономика, что с ней происходит

  • Россия считает «комфортной» цену на нефть в 70 долларов за баррель, заявил вице-премьер Александр Новак.
  • ЕС вывел из-под санкций до июня 2023 года транспортировку нефти с «Сахалина-2» для Японии.
  • Инфляция в России по результатам года может составить не более 12%, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
  • Темпы роста числа потребительских банкротств в январе — сентябре замедлились почти вдвое — до 41,2% с 78,4%, следует из данных Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц «Федресурс».
  • На фоне санкций и военных действий зарубежный бизнес в России потерял до 240 млрд долларов, оценили в Центре стратегических разработок. Из них 70−90 млрд убытков приходятся на компании, решившие покинуть страну, пишет РБК.
  • Объем мировой торговли в 2022 году увеличится на 3,5% по сравнению с 2021-м, ожидают во Всемирной торговой организации. Полгода назад этот показатель прогнозировался ее экспертами на уровне 3% - «Коммерсантъ».
  • Более 6 млн тонн продовольствия вывезено с Украины благодаря зерновому коридору, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
  • Запасы шин в России к сентябрю составили более 80 млн штук, что на 30% больше, чем годом ранее. Текущих запасов хватит более чем на девять месяцев, сообщает «Коммерсантъ».
  • Правительство РФ выделило Минтрансу из резервного фонда 40,8 млрд рублей на строительство скоростной автомобильной дороги М-12.
  • В России после объявления частичной мобилизации фиксируется спад спроса на авиабилеты по стране, он достиг 48%. Число возвратов авиабилетов выросло в 2,5 раза, сообщил РБК представитель компании «Аэроклуб».
  • Александр Лукашенко запретил поднимать цены в Белоруссии. По его словам, ему пришлось вмешаться, поскольку правительство, профсоюзы и облисполкомы не справляются «с растущим валом цен».

Реакции политиков

  • Заглядывать вперед — это не задача депутатов, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, объясняя, почему парламент заранее не принял законы, регламентирующие мобилизацию и права мобилизованных.

«Полгода назад о частичной мобилизации речь не шла. Заглядывать вперед — это не задача депутатов. Депутаты должны отвечать на те чаяния и запросы избирателей, которые формируются на сегодняшний день», — объяснил он ситуацию в эфире телеканала РБК.

  • Группировка войск России и Белоруссии готова к развертыванию для «вооруженной защиты» Союзного государства, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

«Приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства», — сказал он.

  • Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила парламентам России и Украины «прямо сегодня» сесть за стол переговоров.

Реакции: люди, сообщества

  • Россиянка Анна Кикина и остальные члены экипажа Crew-5 перешли на борт МКС после стыковки с ней корабля Crew Dragon, сообщили в NASA.
  • Народный артист РФ Алексей Учитель вышел из Российского оскаровского комитета. Об этом режиссер сообщил ТАСС 6 октября.
  • «Яндекс» окончательно отказался от отображения границ на своих картах. О планах сделать их физико-географическими, а не политическими, компания говорила еще в июне.
  • Экс-канцлер Германии Ангела Меркель убеждена в том, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.

Бывший канцлер Германии отметила, что нынешние события на Украине стали «глубоким поворотным моментом», указав, что к заявлениям президента РФ Владимира Путина следует относиться очень серьезно. «Нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам и относиться к ним серьезно, а не классифицировать их как блеф с самого начала», — подчеркнула Меркель.

Информация, которую вы могли пропустить

  • МЧС планирует завершить создание своих территориальных подразделений в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до 1 июня 2023 года — ТАСС.
  • 7 октября исполняется 70 лет президенту России Владимиру Путину.
  • Против Владимира Кара-Мурзы* (признан Минюстом иноагентом) завели дело о госизмене, ему предъявлено обвинение, сообщили источники RT и ТАСС.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:

  • USD 60,25₽
  • EUR 58,23₽

Хорошего дня! Вот что произошло 5 октября: «Ратификация завершена, страны ОПЕК+ сократят добычу нефти, и первое дело против уклониста от мобилизации».

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