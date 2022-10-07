Взятие Зайцево, восьмой пакет санкций, а «Яндекс.Карты» отказались от политических границ. Что еще произошло 6 октября

Главное за 6 октября
Минобороны РФ, брифинг 6 октября
На Купянском направлении противник силами до трех батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление. Действиями российских войск все атаки были отбиты. Уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, 5 танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.
Уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 25 боевиков и два пикапа с установленными крупнокалиберными пулеметами.
В районе Нового Комара ДНР ударами армейской авиации ВКС России уничтожено до 60 военнослужащих 56 мотопехотной бригады ВСУ, два танка и пять единиц автомобильной техники.
На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.
В результате ракетных и авиационных ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 35 бригады морской пехоты ВСУ, 46 аэромобильной бригады ВСУ, 60 пехотной бригады уничтожено более 280 украинских военнослужащих и девять единиц военной техники.
Уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.
За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 173 районах.
Уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.
В ходе контрбатарейной борьбы ракетными ударами поражены две украинские батареи РСЗО «Град».
Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два самолета воздушных сил Украины — один МиГ-29 и один Су-24.
Средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотников.
Кроме того, в воздухе сбиты три снаряда РСЗО «Ольха».
Всего с начала спецоперации уничтожено: 315 самолетов, 157 вертолетов, 2160 беспилотников, 379 зенитных ракетных комплексов, 5412 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины РСЗО, 3452 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6316 единиц спецтехники.
- Союзные силы освободили населенный пункт Зайцево в ДНР, уничтожив более 120 военнослужащих двух бригад ВСУ, заявили в Минобороны РФ.
- ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области официально внесены в Конституцию как российские регионы.
- ЕС ввел восьмой пакет санкций против председателя правительства российской ВГА Херсонской области Сергея Елисеева, Юлии Чичериной, Николая Расторгуева, Олега Газманова, Александра Дугина, главы ЦИК Эллы Памфиловой, самого ЦИК, Госзнака.
Экономика, что с ней происходит
- Россия считает «комфортной» цену на нефть в 70 долларов за баррель, заявил вице-премьер Александр Новак.
- ЕС вывел из-под санкций до июня 2023 года транспортировку нефти с «Сахалина-2» для Японии.
- Инфляция в России по результатам года может составить не более 12%, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
- Темпы роста числа потребительских банкротств в январе — сентябре замедлились почти вдвое — до 41,2% с 78,4%, следует из данных Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц «Федресурс».
- На фоне санкций и военных действий зарубежный бизнес в России потерял до 240 млрд долларов, оценили в Центре стратегических разработок. Из них 70−90 млрд убытков приходятся на компании, решившие покинуть страну, пишет РБК.
- Объем мировой торговли в 2022 году увеличится на 3,5% по сравнению с 2021-м, ожидают во Всемирной торговой организации. Полгода назад этот показатель прогнозировался ее экспертами на уровне 3% - «Коммерсантъ».
- Более 6 млн тонн продовольствия вывезено с Украины благодаря зерновому коридору, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
- Запасы шин в России к сентябрю составили более 80 млн штук, что на 30% больше, чем годом ранее. Текущих запасов хватит более чем на девять месяцев, сообщает «Коммерсантъ».
- Правительство РФ выделило Минтрансу из резервного фонда 40,8 млрд рублей на строительство скоростной автомобильной дороги М-12.
- В России после объявления частичной мобилизации фиксируется спад спроса на авиабилеты по стране, он достиг 48%. Число возвратов авиабилетов выросло в 2,5 раза, сообщил РБК представитель компании «Аэроклуб».
- Александр Лукашенко запретил поднимать цены в Белоруссии. По его словам, ему пришлось вмешаться, поскольку правительство, профсоюзы и облисполкомы не справляются «с растущим валом цен».
Реакции политиков
- Заглядывать вперед — это не задача депутатов, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, объясняя, почему парламент заранее не принял законы, регламентирующие мобилизацию и права мобилизованных.
«Полгода назад о частичной мобилизации речь не шла. Заглядывать вперед — это не задача депутатов. Депутаты должны отвечать на те чаяния и запросы избирателей, которые формируются на сегодняшний день», — объяснил он ситуацию в эфире телеканала РБК.
- Группировка войск России и Белоруссии готова к развертыванию для «вооруженной защиты» Союзного государства, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.
«Приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства», — сказал он.
- Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила парламентам России и Украины «прямо сегодня» сесть за стол переговоров.
Реакции: люди, сообщества
- Россиянка Анна Кикина и остальные члены экипажа Crew-5 перешли на борт МКС после стыковки с ней корабля Crew Dragon, сообщили в NASA.
- Народный артист РФ Алексей Учитель вышел из Российского оскаровского комитета. Об этом режиссер сообщил ТАСС 6 октября.
- «Яндекс» окончательно отказался от отображения границ на своих картах. О планах сделать их физико-географическими, а не политическими, компания говорила еще в июне.
- Экс-канцлер Германии Ангела Меркель убеждена в том, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.
Бывший канцлер Германии отметила, что нынешние события на Украине стали «глубоким поворотным моментом», указав, что к заявлениям президента РФ Владимира Путина следует относиться очень серьезно. «Нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам и относиться к ним серьезно, а не классифицировать их как блеф с самого начала», — подчеркнула Меркель.
Информация, которую вы могли пропустить
- МЧС планирует завершить создание своих территориальных подразделений в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до 1 июня 2023 года — ТАСС.
- 7 октября исполняется 70 лет президенту России Владимиру Путину.
- Против Владимира Кара-Мурзы* (признан Минюстом иноагентом) завели дело о госизмене, ему предъявлено обвинение, сообщили источники RT и ТАСС.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
- USD 60,25₽
- EUR 58,23₽
Хорошего дня! Вот что произошло 5 октября: «Ратификация завершена, страны ОПЕК+ сократят добычу нефти, и первое дело против уклониста от мобилизации».