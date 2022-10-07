Взятие Зайцево, восьмой пакет санкций, а «Яндекс.Карты» отказались от политических границ. Что еще произошло 6 октября

Что произошло 6 октября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 6 октября

Минобороны РФ , брифинг 6 октября На Купянском направлении противник силами до трех батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление. Действиями российских войск все атаки были отбиты. Уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, 5 танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей. Уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 25 боевиков и два пикапа с установленными крупнокалиберными пулеметами. В районе Нового Комара ДНР ударами армейской авиации ВКС России уничтожено до 60 военнослужащих 56 мотопехотной бригады ВСУ, два танка и пять единиц автомобильной техники. На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей. В результате ракетных и авиационных ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 35 бригады морской пехоты ВСУ, 46 аэромобильной бригады ВСУ, 60 пехотной бригады уничтожено более 280 украинских военнослужащих и девять единиц военной техники. Уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец. За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 173 районах. Уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. В ходе контрбатарейной борьбы ракетными ударами поражены две украинские батареи РСЗО «Град». Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два самолета воздушных сил Украины — один МиГ-29 и один Су-24. Средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотников. Кроме того, в воздухе сбиты три снаряда РСЗО «Ольха». Всего с начала спецоперации уничтожено: 315 самолетов, 157 вертолетов, 2160 беспилотников, 379 зенитных ракетных комплексов, 5412 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины РСЗО, 3452 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6316 единиц спецтехники.

Союзные силы освободили населенный пункт Зайцево в ДНР , уничтожив более 120 военнослужащих двух бригад ВСУ , заявили в Минобороны РФ.

ДНР , ЛНР , Запорожская и Херсонская области официально внесены в Конституцию как российские регионы.

ЛНР Запорожская и Херсонская области официально как российские регионы. ЕС ввел восьмой пакет санкций против председателя правительства российской ВГА Херсонской области Сергея Елисеева , Юлии Чичериной , Николая Расторгуева , Олега Газманова , Александра Дугина , главы ЦИК Эллы Памфиловой , самого ЦИК , Госзнака.

Экономика , что с ней происходит

Россия считает «комфортной» цену на нефть в 70 долларов за баррель , заявил вице-премьер Александр Новак.

, заявил вице-премьер Александр Новак. ЕС вывел из-под санкций до июня 2023 года транспортировку нефти с «Сахалина-2» для Японии.

для Японии. Инфляция в России по результатам года может составить не более 12% , заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Темпы роста числа потребительских банкротств в январе — сентябре замедлились почти вдвое — до 41,2% с 78,4%, следует из данных Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц «Федресурс».

с 78,4%, следует из данных Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц «Федресурс». На фоне санкций и военных действий зарубежный бизнес в России потерял до 240 млрд долларов , оценили в Центре стратегических разработок. Из них 70−90 млрд убытков приходятся на компании , решившие покинуть страну , пишет РБК.

, оценили в Центре стратегических разработок. Из них 70−90 млрд убытков приходятся на компании решившие покинуть страну пишет РБК. Объем мировой торговли в 2022 году увеличится на 3,5% по сравнению с 2021-м , ожидают во Всемирной торговой организации. Полгода назад этот показатель прогнозировался ее экспертами на уровне 3% - «Коммерсантъ».

по сравнению с 2021-м ожидают во Всемирной торговой организации. Полгода назад этот показатель прогнозировался ее экспертами на уровне 3% - «Коммерсантъ». Более 6 млн тонн продовольствия вывезено с Украины благодаря зерновому коридору , заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

вывезено с Украины благодаря зерновому коридору заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Запасы шин в России к сентябрю составили более 80 млн штук , что на 30% больше , чем годом ранее. Текущих запасов хватит более чем на девять месяцев , сообщает «Коммерсантъ».

, что на 30% больше чем годом ранее. Текущих запасов хватит более чем на девять месяцев сообщает «Коммерсантъ». Правительство РФ выделило Минтрансу из резервного фонда 40,8 млрд рублей на строительство скоростной автомобильной дороги М-12.

В России после объявления частичной мобилизации фиксируется спад спроса на авиабилеты по стране , он достиг 48% . Число возвратов авиабилетов выросло в 2,5 раза , сообщил РБК представитель компании «Аэроклуб».

он достиг . Число возвратов авиабилетов выросло в 2,5 раза сообщил РБК представитель компании «Аэроклуб». Александр Лукашенко запретил поднимать цены в Белоруссии. По его словам , ему пришлось вмешаться , поскольку правительство , профсоюзы и облисполкомы не справляются «с растущим валом цен».

Реакции политиков

Заглядывать вперед — это не задача депутатов , заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, объясняя , почему парламент заранее не принял законы , регламентирующие мобилизацию и права мобилизованных.

«Полгода назад о частичной мобилизации речь не шла. Заглядывать вперед — это не задача депутатов. Депутаты должны отвечать на те чаяния и запросы избирателей, которые формируются на сегодняшний день», — объяснил он ситуацию в эфире телеканала РБК.

Группировка войск России и Белоруссии готова к развертыванию для «вооруженной защиты» Союзного государства , заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

«Приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства», — сказал он.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила парламентам России и Украины «прямо сегодня» сесть за стол переговоров.

Реакции: люди , сообщества

Россиянка Анна Кикина и остальные члены экипажа Crew-5 перешли на борт МКС после стыковки с ней корабля Crew Dragon , сообщили в NASA.

и остальные члены экипажа Crew-5 перешли на борт МКС после стыковки с ней корабля Crew Dragon сообщили в NASA. Народный артист РФ Алексей Учитель вышел из Российского оскаровского комитета. Об этом режиссер сообщил ТАСС 6 октября.

«Яндекс» окончательно отказался от отображения границ на своих картах. О планах сделать их физико-географическими , а не политическими , компания говорила еще в июне.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель убеждена в том , что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.

Бывший канцлер Германии отметила, что нынешние события на Украине стали «глубоким поворотным моментом», указав, что к заявлениям президента РФ Владимира Путина следует относиться очень серьезно. «Нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам и относиться к ним серьезно, а не классифицировать их как блеф с самого начала», — подчеркнула Меркель.

Информация , которую вы могли пропустить

МЧС планирует завершить создание своих территориальных подразделений в ДНР , ЛНР , Херсонской и Запорожской областях до 1 июня 2023 года — ТАСС.

планирует завершить создание своих территориальных подразделений в ДНР ЛНР Херсонской и Запорожской областях до 1 июня 2023 года — ТАСС. 7 октября исполняется 70 лет президенту России Владимиру Путину.

Против Владимира Кара-Мурзы* ( признан Минюстом иноагентом) завели дело о госизмене, ему предъявлено обвинение , сообщили источники RT и ТАСС.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:

USD 60,25₽

EUR 58,23₽

Хорошего дня! Вот что произошло 5 октября: «Ратификация завершена, страны ОПЕК+ сократят добычу нефти, и первое дело против уклониста от мобилизации».